Empresa de Curitiba lança o Coxintone, o panetone de coxinha

Redação Bem Paraná

Depois de criar a coxinha em forma de coração, o bolo de coxinha, a coxinha em forma de ovo de Páscoa, uma empresa curitibana criou o Coxintone. Isso mesmo, a mistura da coxinha com panetone. Trata-se de uma coxinha pesando 1,5 quilo de massa de batata bem recheada com cobertura de bacon para arrematar.



O cliente pode escolher o sabor;. Tem de frango, frango com cheddar, frango com catupiry e brócolis para os vegetarianos e veganos. O preço é R$ 35. Guilherme Edmundo de Almeida, da Fátima Salgados, explica que a ideia de fazer coxinhas em diferentes formatos surgiu quando uma cliente pediu um bolo de coxinha. "Uma cliente pediu um bolo de coxinha. A gente nunca tinha feito, acertamos e fez sucesso. Depois mudamos o formato de novo para a Páscoa, como ovo de coxinha. Pensamos em um coração e deu certo. Agora o Coxintone", conta Almeida. "O recheio é sempre o mesmo, mas apresentação transforma a coxinha em um presente", diz Almeida.



As encomendas podem ser feitas pelo telefone ou whats: (41) 998238749, Veja a página no Facebook.