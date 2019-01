Empresa lança serviço de aluguel de bicicletas e patinetes em bairros de Curitiba

Da Redação

A startup Yellow passou a oferecer, desde esta terça-feira (22), um inédito sistema de compartilhamento e aluguel de bicicletas e patinetes elétricos em Curitiba. Inicialmente, serão 400 bikes e 100 patinetes disponíveis para locação. “Peço aos curitibanos que abracem essa ideia para que tornemos a cidade mais amigável às bicicletas”, salientou o prefeito Rafael Greca, ao receber Renato Freitas, um dos fundadores da Yellow.

Greca lembrou que o município está revisando seu Plano Cicloviário, com o objetivo de integrar este importante componente do transporte multimodal da cidade, conectando-o com a rede de ônibus. “Este é o caminho natural de uma cidade moderna e inteligente como Curitiba”, reforçou o prefeito.

Freitas afirmou que a ideia é, mesmo, que as bicicletas e os patinetes da Yellow sejam um complemento do transporte público, sendo usados não para deslocamentos longos, mas para pequenas distâncias, de um ou dois quilômetros. “Por exemplo, para ir de casa aos terminais de ônibus, ou da saída dos terminais ao trabalho”, reforçou o empreendedor, um dos cofundadores do aplicativo 99 Táxis, vendido à chinesa Didi Chuxing no início do ano passado e considerado o primeiro “unicórnio” (startups que valem mais de US$ 1 bilhão) brasileiro.

A Yellow inicia a operação de bicicletas no sistema dockless (sem estação para retirada e devolução) nos bairros Centro, Centro Cívico, Ahu, Cabral, Juvevê, Alto da Glória, Hugo Lange, Alto da Rua XV, Batel, Seminário, Rebouças e Campina do Siqueira. Já a locação de patinetes começa na região do Alto da Glória (2,5km²).

O preço é R$ 1 a cada 10 minutos para as bikes. Para o patinete é R$ 3 o desbloqueio mais R$ 0,50 a cada minuto de uso. A Yellow funciona via aplicativo, disponível para Android e iOS. O usuário pode encontrar uma bike ou patinete na rua ou localizar o mais próximo por um mapa no aplicativo.

Milton Achel, diretor de Relações com o Governo da Yellow, explica que as bicicletas estão disponíveis, inicialmente, em pontos privados parceiros (farmácias, restaurantes, pequenos comércios e lojas), 24 horas por dia. “Não precisarão ser devolvidas. Poderão ser estacionadas em qualquer lugar dentro da área de atuação da Yellow na cidade, mas em locais onde o estacionamento de bicicletas é permitido, como paraciclos e vagas comum de veículos, perpendicularmente ao sentido da via”, esclareceu o executivo.

Já os patinetes elétricos estão disponíveis todos os dias da semana das 7h às 21h em um dos 40 pontos parceiros.