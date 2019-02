Empresa oferece proteção contra pirataria nas tevês pagas

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Com o desafio de proteger as operadoras contra ação da pirataria e hacker de softwares ao conteúdo premium e oferecer segurança ideal para proteger seu modelo de negócios, a Irdeto, líder mundial em segurança para plataformas digitais, oferece tecnologia Cloaked CA, solução de acesso condicional (CA), sem cartão, que habilita tanto Internet Protocol Television (IPTV), como Digital Video Broadcasting for Cable (DVB-C) e satélite em um único set-to-box para todas as redes. Com a tecnologia, distribuidoras de conteúdo garantem maior segurança e economia no fornecimento dos seus serviços e no combate à pirataria. A solução já é adotada por empresas internacionais e nacionais como a Bharti Airtel, maior provedor de serviços de telecomunicações da Índia; Foxtel, operadora líder de TV paga da Austrália; e a Tata Sky, principal operadora de TV por assinatura da Índia.

Segurança e economia

A solução da Irdeto Cloaked CA elimina as despesas logísticas associadas à distribuição de cartões inteligentes e possíveis substituição, além de diminuir o custo total relacionado à compra. Com isso, elimina o uso do cartão físico, contribuindo também para o meio ambiente. Outra vantagem é a atualização remota, que garante facilidade e rapidez no acesso.

“À medida que as operadoras lançam novas tecnologias, é essencial assegurar a proteção do conteúdo premium fornecido", afirma Gabriel Ricardo Hahmann, Diretor de Vendas no Brasil e América Latina da Irdeto."A Irdeto oferece às operadoras uma estratégia de segurança única, de 360 graus, com proteção para conteúdo premium em toda a cadeia de valor do conteúdo. Nossa solução Cloaked CA protege seus serviços contra ameaças como a pirataria e fornece uma solução de segurança renovável e flexível que lhe permite oferecer uma experiência televisiva excepcional aos seus assinantes”.

A tecnologia é utilizada por operadoras de TV por assinatura em todo o mundo e foi auditada e verificada de forma independente por especialistas do setor, como a Farncombe Security Audit, da Cartesian. “A Cloaked CA pode proteger todos os tipos de conteúdo e serviços em redes de transmissão e híbridas. Foi projetada para atuar em um ambiente hostil. Isso significa que permanece segura mesmo quando hackers tem visibilidade total sobre o código de execução, evitando a pirataria”, completa Hahmann.

Sobre a Irdeto

A Irdeto é líder mundial em segurança de plataformas digitais, protegendo plataformas e aplicativos para mídia e entretenimento, jogos, transporte conectado e indústrias conectadas à IoT. As soluções e serviços da Irdeto permitem que os clientes protejam suas receitas, criem novas ofertas e lutem contra o crime cibernético. Com quase 50 anos de experiência em segurança, a tecnologia de segurança de software e os serviços cibernéticos da Irdeto protegem mais de 5 bilhões de dispositivos e aplicativos para algumas das marcas mais conhecidas do mundo. Líder em inovação e segurança, a Irdeto é parceira bem estabelecida e confiável para construir um futuro mais seguro, onde as pessoas possam abraçar a conectividade sem medo. Para mais informação, acesse www.irdeto.com