Empresa paranaense deixa de usar 300 mil copos plásticos adotando medida simples

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A JRD Logística de Marketing, empresa paranaense com sede em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, implantou, há pouco mais de cinco anos, a política de substituição dos copos plásticos por canecas individuais de porcelana. A medida é um incentivo à equipe de 48 colaboradores para que desenvolvam e pratiquem hábitos sustentáveis. No final de 2018, para incentivar ainda mais a prática, a empresa presenteou os clientes com canecas de alumínio.

Nesse período, desde que a substituição dos copos foi implementada, considerando um consumo diário de 3 copos descartáveis por pessoa, em uma base de 255 dias úteis em um ano, houve uma economia de cerca de 765 copos não descartados por pessoa por ano. Calculando esse número para todos os colaboradores da empresa, chega-se ao total de 306 mil copos plásticos não consumidos e descartados no período.

A JRD Logística de Marketing e seus parceiros comerciais adotam diversas práticas de sustentabilidade como esta - recentemente, a JRD desenvolveu com O Boticário um projeto de reciclagem de displays de anúncios de produtos, com o objetivo de reduzir a emissão de CO2. “Temos uma grande preocupação ecológica, pois trabalhamos com distribuição de produtos que levam isopor, madeira, papelão e procuramos sempre a melhor forma de diminuir o impacto ambiental envolvido nesse processo”, conta Renato Paschoal, diretor de negócios da JRD Logística de Marketing.

A empresa também se destaca na responsabilidade social, com um projeto de contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo imigrantes e refugiados de países como Congo e Angola, na África.