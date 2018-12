Empresário dono de pedalinhos é morto no Rio após reagir a assalto na Lagoa

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O empresário Hugo Klein, 71, foi morto no início da madrugada de segunda-feira (17) na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos cartões postais do Rio.

Ele levou dois tiros após reagir a um assalto. Klein era dono de uma das empresas de pedalinhos que operava na lagoa.

O crime foi presenciado por dezenas de pessoas, que caminhavam pela região.

Após matar o empresário, os assaltantes ainda fizeram nove disparos para fugir da multidão. Um dos tiros acertou um carro que estava estacionado próximo. Os dois criminosos fugiram numa moto importada.

Na ação, eles levaram também parte do dinheiro arrecadado pelo empresário no domingo com os pedalinhos.

Klein morreu antes da chegada da ambulância. O seu corpo amanheceu na lagoa. Ele era gaúcho e morava há 50 anos no Rio.

"O primeiro beijo do meu pai e da minha mãe, quando namoravam, foi na Lagoa, no pedalinho. Ele estava trabalhando. E agora essa situação. Eu agradeço o carinho das pessoas e peço que seja feita justiça. A divina eu sei que tem, mas a sociedade precisa de uma resposta. Não podemos viver assim. Espero que o culpado seja descoberto e que pague por isso", disse Hugo Klein Filho. Ele mora em Santa Catarina e desembarcou no Rio no início desta segunda.

"Não sei o que aconteceu, não sei se foi assalto, não sei se foi vingança. Ele estava trabalhando, trabalhando. Ele era uma pessoa alegre, divertida. Era uma pessoa fantástica, meu amigo, meu herói. Só peço justiça", completou o filho.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DH) já conseguiram imagens da região no momento do crime.

Segundo testemunhas, o empresário havia registrado queixa na polícia por agressão contra um outro empresário que explora o mesmo serviço. De acordo com a polícia, ele deverá ser chamado para depor.