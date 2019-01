Empresários do Paraná apostam no mercado de energia solar

Ceres Battistelli | cerestb@gmail.com



O Grupo Interalli – empresa paranaense do ramo de terminais portuários, logística e agronegócio –acaba de obter Licença Prévia (LP) para construção do Complexo Fotovoltaico Marangatu, que será instalado em uma área de 2.100 hectares, no município de Brasileira, Piauí. Formado por 18 usinas fotovoltaicas, o Complexo Marangatu totalizará 540 megawatts (MW) de potência instalada após a conclusão das obras.

As licenças foram emitidas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Piauí (SEMAR) e trazem condicionantes para a emissão da licença de instalação do Complexo Solar. A previsão para início das obras é o segundo semestre de 2019.

De acordo com o diretor do Grupo Interalli, Fabrício Slavieiro Fumagalli, o estado do Piauí entende que um empreendimento deste porte contribui para o desenvolvimento da região.“Estamos apostando na geração de energia limpa, de emprego e renda no Piauí”, afirma Fumagalli.

Mercado de energia fotovoltaica

A geração de energia fotovoltaica - produzida a partir de luz solar, a mesmo em dias nublados ou chuvosos – está em ascensão no Brasil, país que possui uma das melhores condições no mundo para geração deste tipo de energia.

As expectativas do setor e estimativas do Governo apontam uma previsão de crescimento de 300% para 2019 e investimentos no valor de U$100 bilhões até 2040. O crescimento é influenciado pelas secas constantes, crise de energia no setor elétrico, aumento da conta de luz e a demanda pela diversificação da matriz energética no país. Ao todo, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Brasil possui uma potência instalada solar fotovoltaica de 1.750,6MW. A energia solar fotovoltaica é agora, depois de hidráulica e eólica, a terceira mais importante fonte de energia renovável em termos de capacidade instalada a nível mundial. Mais de 100 países utilizam energia solar fotovoltaica.

Origem do termo "FOTOVOLTAICO"

O termo "fotovoltaica" vem do grego (Phos), que significa "luz", e em "volt", a unidade de força eletro-motriz, o volt, que por sua vez vem do sobrenome do físico italiano Alessandro Volta, inventor da pilha. O termo "foto-voltaica" tem sido usado em Inglês desde 1849.