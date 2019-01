Empresários produzem canudos de bambu artesanais

Ceres Battistelli | cerestb@gmail.com

Após a lei determinar o fim do uso dos canudos de plástico em bares e restaurantes de diversas cidades brasileiras, Aline Ramos e Daniel Drummond, dois empresários de Niterói (RJ), passaram a confeccionar, de forma artesanal, canudos de bambu como alternativa aos de plástico. Os produtos foram lançados na última semana de novembro e, em menos de um mês, foram todos vendidos, com pedidos de vários estados brasileiros. Para a segunda “leva” de produção, foram confeccionados mil canudos artesanalmente, que já estão disponíveis para venda. Diferente do canudo de plástico, que libera toxinas como o BPA (bisfenol), o canudo de bambu, além de ser sustentável, possui em suas fibras uma resistência natural contra bactérias. Com a sua composição antimicrobiana, as plantas de bambu não têm necessidade de serem fertilizadas ou de aplicar pesticidas para o seu crescimento.

Seminário FRUTO, de Alex Atala, chega a sua segunda edição

O chef Alex Atala e o produtor cultural Felipe Ribenboim, promovem pelo segundo ano consecutivo, o seminário “FRUTO | Diálogos do Alimento”. O evento contará com a presença de 30 personalidades dos ramos da sustentabilidade, ciência e gastronomia, além de representantes da indústria. Entre os especialistas estão Atom Sarkar, neurocirurgião estadunidense que aponta a relação entre o cérebro, os alimentos e a memória; Yossi Lesher, ornitólogo de Israel que estuda o poder de transformação das aves sob o meio ambiente; e Chido Govera, agricultora do Zimbábue que aprendeu, e agora ensina, o cultivo de cogumelos a partir de resíduos de café e milho, entre outros. O FRUTO ocorre nos dias 25, 26 e 27 de janeiro, no Unibes Cultural e propõe uma programação diversificada, que apresenta questões sobre gastronomia, meio ambiente, agricultura e consumo consciente. Nos dois primeiros dias, apenas convidados podem participar do simpósio, mas, com a intenção de atingir o maior número possível de pessoas, todo o conteúdo será transmitido em livestream no site http://fru.to.

Avança projeto que flexibiliza rotulagem de transgênicos

Avançou a tramitação do projeto que retira dos rótulos de alimentos o símbolo indicativo da presença de componentes transgênicos. A proposição originada na Câmara dos Deputados (PLC 34/2015) foi rejeitada em duas comissões do Senado e aprovada em duas. O texto, de autoria do deputado Luiz Carlos Heinze (PP-RS), determina a retirada do triângulo amarelo com a letra “T”, que hoje é colocado obrigatoriamente nas embalagens de alimentos que contenham qualquer percentual de organismos geneticamente modificados (OGMs).