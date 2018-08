Empresas de ônibus negam irregularidades e questionam postura do MP-PR

Redação Bem Paraná

Depois de o Ministério Público do Paraná (MP-PR) ajuizar uma ação em que pde a nulidade dos contratos de transporte coletiva e uma nova licitação de ônibus para Curitiba, o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp) encaminhou ao Bem Paraná uma nota se posicionando sobre o assunto.



Segundo os empresários ,a licitação foi "absolutamente regular" e "causa espécie" que, passados oito anos da licitação e uma série de investigações, "o Ministério Público inove no seu posicionamento, promovendo ação civil pública". A expectativa do Setransp, diz ainda a nota, é que "essa ação seja rejeitada logo após as respostas das partes."



Confira na íntegra a nota oficial do Setransp sobre ação do MP-PR que requer nulidade dos contratos e nova licitação de ônibus para Curitiba:

"Todo o procedimento relativo à licitação de Curitiba foi amplamente vasculhado e investigado pelo Ministério Público do Paraná, pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Justiça e pela Autoridade Policial, e todos concluíram que a licitação foi absolutamente regular.

Causa espécie, passados oito anos da licitação e vencidas todas as investigações, que o Ministério Público inove no seu posicionamento, promovendo ação civil pública.

A expectativa é de que essa ação seja rejeitada logo após as respostas das partes.

O Setransp e os consórcios estão, como sempre estiveram, à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários."