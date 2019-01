Uma cena do cotidiano durante um pequeno passeio passa despercebida em muitas vezes. No olhar do publicitário Renan Viana ,é esse detalhe que torna um grande cenário para aventuras e inspirações. Há cinco anos ele criou o projeto “Encolhi as pessoas” com registros do dia a dia em uma nova ótica do mundo, literalmente, gigantesco. Os mais de mil cliques foram publicados no perfil do instagram @encolhiaspessoas, que reúne mais de 180 mil seguidores, e agora alguns deles serão exibidos com exclusividade em uma exposição inédita e gratuita no ParkShoppingBarigüi, na galeria do Park Gourmet.

A mostra do PKB reúne as imagens da rotina das cidades com objetos que fazem parte da nossa vida. São cenas do cotidiano que ganham um novo significado. Os resultados vão da Torre Eiffel e o Arco do Triunfo, em Paris, a uma divertida festa em ovos.