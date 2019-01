Encontro de cães da raça Buldogue Francês é atração do fim de semana

Focinho achatado, corpinho atarracado e temperamento alegre e sociável são algumas características do Buldogue Francês, raça que terá um encontro dedicado a ela e aos seus tutores no próximo domingo (27), das 14h às 17h. O evento, que acontece no pet center HiperZoo, é uma das atrações do final de semana para os amantes de animais, que contam com eventos gratuitos para toda a família.

Quem participa do encontro no domingo pode ainda ganhar uma foto produzida em estúdio, em parceria com Mayara Moraes Fotografia Pet, e assistir a uma palestra sobre nutrição específica e curiosidades sobre o Buldogue Francês. Ministrada pela veterinária da marca Royal Canin, Daniele Chami, a palestra tem início às 15h com entrada gratuita.

Já no sábado (26), o HiperZoo realiza mais uma edição da feirinha de adoção de cães e gatos, aula de adestramento coletivo e uma palestra para ensinar crianças sobre os cuidados na criação de tartarugas.

A feira de adoção acontece das 11h às 16h com cães e gatos, adultos e filhotes, da ONG Amigo Animal. Para adotar um pet, o interessado deve ter mais de 21 anos, responder a uma entrevista sobre os motivos de adoção, aceitar receber a visita de um voluntário da ONG e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço para assinar o termo de adoção. Para quem deseja ter um gato como animal de estimação, ainda é necessário ter caixa de transporte e telas de proteção nas janelas de casa.

O pet center também abre espaço para quem deseja colaborar com as ONGs parceiras. É possível doar ração, alimentos úmidos, antipulgas, vermífugos e medicamentos. “As instituições recebem, inclusive, sobras de medicamentos de uso veterinário e humano, que ainda estão no prazo de validade, e direcionam para o tratamento de um animal que necessite. As doações são muito importantes para dar continuidade ao trabalho das ONGs”, comenta a sócia-proprietária do HiperZoo, Patrícia Maeoka.

O sábado ainda conta com uma atração especial para as crianças: a oficina “Minha primeira tartaruga”. Ministrada pelo consultor técnico do HiperZoo, Juliano Sapio, o evento tem como objetivo ensinar as crianças sobre características, alimentação e hábitos do pet, montagem e manutenção do aquaterrário. As inscrições são gratuitas e podem participar crianças de 7 a 14 anos, acompanhadas de um adulto.

E, a partir das 17h, inicia mais uma aula de adestramento coletivo promovido pelo pet center. Com o tema “Senta, fica e deita”, o evento reúne tutores acompanhados de seus cães para ensinar esses comandos básicos. As vagas são limitadas a 20 tutores com seus cães por turma e, para participar, os interessados devem se inscrever na loja apresentando cupom fiscal de compras.

Serviço

Feirinha de adoção com Amigo Animal

Quando: sábado, 26 de janeiro, das 11h às 16h

Oficina “Minha primeira tartaruga” com Juliano Sapio

Quando: sábado, 26 de janeiro, das 15h às 16h

Entrada: gratuita, dirigida a crianças de 7 a 14 anos acompanhadas de um adulto

Aula de adestramento “Senta, fica e deita” com Daiane Regonato

Quando: sábado, 26 de janeiro, das 17h às 18h

Entrada: apresentação de cupom fiscal do HiperZoo

Encontro de cães da raça Buldogue Francês

Quando: domingo, 27 de janeiro, das 14h às 17h

Foto brinde profissional com a fotógrafa de pets Mayara Moraes

Quando: domingo, 27 de janeiro, das 14h às 18h

Entrada: apresentação de cupom fiscal do HiperZoo

Vagas: limitadas

Palestra “Nutrição específica e particularidades da raça Buldogue Francês” com Daniele Chami

Quando: domingo, 27 de janeiro, das 15h às 16h

Entrada: gratuita, com sorteio de brindes e promoções no interior da loja

HiperZoo - Rua Desembargador Westphalen, 3.448 – Curitiba/PR



Telefone: (41) 3051-7777