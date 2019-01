Encontro reúne interessados em pesquisar e observar borboletas em Curitiba

SMCS

O Museu de História Natural do Capão da Imbuia vai promover, nesta sexta-feira (25/1), um encontro para interessados na pesquisa de borboletas. A atividade será a partir das 10h. A ideia é iniciar um grupo de observação e identificação das espécies, de acordo com a bióloga e zoóloga lepidopterologista, Maristela Zamoner, pesquisadora do museu.

Não é necessário fazer inscrição, mas a participação está sujeita à lotação do auditório, que tem 40 lugares.

Durante o evento, chamado de 1º Encontro Curitibano para Observação de Borboletas, serão apresentados os estudos em andamento no Bosque do Capão da Imbuia, onde fica o Museu de História Natural. Já foram identificadas 247 espécies nas pesquisas iniciadas em março de 2018.

O resultado pode ser conferido também pelo site iNaturalist, que reúne os dados e imagens coletadas, além de informações sobre a metodologia da pesquisa.

“Queremos nos organizar para incentivar ainda mais as observações de borboletas em Curitiba. Inicialmente, para manter uma lista de espécies em tempo real, e também para fazer novos encontros para orientar as observações”, explica Maristela.

Livro

No encontro será lançado, ainda, o livro Lepidopterologia: novas perspectivas em pesquisa e conservação, de autoria de Maristela e do também biólogo Deni Lineu Schwartz Filho.

Museu

O Museu de História Natural do Capão da Imbuia faz parte do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Referência para pesquisadores, tem áreas de exposições que apresentam diversos ecossistemas e seus animais, além de um local reservado para a mostra de animais taxidermizados, com as aves de rapina e animais em extinção.

Na área de pesquisa científica, são desenvolvidos trabalhos de fauna, biodiversidade urbana, saúde pública e espécies bioindicadoras, além de ecologia e conservação da fauna e remanescentes florestais urbanos.

O museu faz parte da Rede Paranaense de Coleções Biológicas, o projeto Taxonline. Antes pertencente ao Museu Paranaense, é de responsabilidade da Prefeitura de Curitiba desde 1981.

Serviço: 1º Encontro Curitibano para Observação de Borboletas

Data: 25/1 (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Museu de História Natural do Capão da Imbuia – R. Prof. Nivaldo Braga, 1369 - Capão da Imbuia