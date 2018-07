Encostado no São Paulo, Maicosuel está perto de ser emprestado ao Paraná

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco mais de um ano após ser contratado pelo São Paulo, Maicosuel está perto de ser emprestado pela segunda vez pelo clube paulista. As conversas estão adiantadas para que o meia defenda o Paraná Clube, equipe responsável por projetá-lo para o futebol na década passada. Faltam ajustes sobre quanto o time do Morumbi bancará dos salários do atleta.

Maicosuel foi contratado do Atlético-MG em junho de 2017 por cerca de R$ 3,5 milhões e com três anos de vínculo. Devido a problemas físicos, como desequilíbrio muscular, atuou pouquíssimas vezes. Foram oito jogos, totalizando 278 minutos, com um gol e uma assistência.

Nesta temporada Maicosuel disputou uma partida, na estreia do Campeonato Paulista, e logo saiu dos planos do então técnico Dorival Júnior. O Grêmio resolveu contratá-lo com cláusulas de risco pelo histórico de lesões do atleta e já não quis mais contar com ele no meio do ano.

O Paraná, então, apareceu disposto a levá-lo, enquanto o São Paulo ainda tentava ofertas do exterior. É possível que o Tricolor Paulista pague mais da metade dos vencimentos para que o atleta de 32 anos não fique encostado.