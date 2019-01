Enquanto as aulas não começam, o que dá para fazer em Curitiba?

Da Redação

As aulas começam em fevereiro nas escolas públicas e particulares. Mas, enquanto o ano letivo não tem início, ainda há muitas opções de lazer para quem fica em Curitiba. Quem gosta de tecnologia vai encontrar no Shopping Palladium até o dia 15 de fevereiro o Virtual Experience, primeiro game center de realidade virtual do Brasil. Desenvolvido pela empresa Extreme VR, a atração está montada pela primeira vez em um Shopping no país.

A realidade virtual é uma tecnologia que permite interações entre pessoas e um sistema, por meio de recursos gráficos 3D, imagens projetadas em 360º e equipamentos de ponta. O objetivo é criar uma experiência única e sensação de pertencimento a uma realidade completamente diferente da real.

Entre as atrações está o Kat Walk VR, que permite o participante andar sobre uma plataforma e explorar mapas de jogos gigantes sem sair do lugar, o 3X-HERO, que possibilita a livre movimentação em um espaço de 9 metros quadrados para cada usuário, e o CHROMA-X, que integra a realidade mista com a realidade aumentada.

Colônia

Outra atração estreia na semana que vem. O Museu Oscar Niemeyer (MON) promove Colônia de Férias entre os dias 22 e 25 de janeiro, das 14 horas às 17h30. Haverá atividades com atividades diferentes a cada dia. A colônia é destinada para crianças entre 6 e 11 anos, com 60 vagas diárias. Ainda há ingressos disponíveis.

E a partir dos dia 28 também começa o Festival de Férias da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. As ações acontecem nas regionais de Curitiba.