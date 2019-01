Ensaio da Mangueira e samba do Cacique de Ramos animam pré-Carnaval no Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ, RECIFE, PE, E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O pré-Carnaval do Rio está a todo vapor. A programação deste final de semana inclui ensaios abertos de blocos menos conhecidos a rodas de samba no consagrado Cacique de Ramos e na quadra da Mangueira.

A farra começa já nesta quinta-feira (24), às 20h, no famoso Beco do Rato, na Lapa, centro da cidade, com uma roda de samba do Moyseis Marques, sambista mineiro criado na Penha e que é um dos fundadores da banda Casuarina. A roda é paga (R$ 20 por pessoa) e vai até de madrugada.

Na sexta (25), é a vez do bloco Saymos do Egyto, frequentado pelo público LGBTQI, convidar o Bloconcé para apresentação em uma festa no Espaço Rampa, em Botafogo, zona sul, a partir das 20h, com ingressos que vão de R$ 15 com nome na lista até R$ 40 sem nome.

No domingo (27), a dica é a roda de Samba do Cacique de Ramos, um dos blocos mais tradicionais da zona norte do Rio. Fundado em 1961, tem como componentes sambistas do Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho e Beth Carvalho, Almir Guineto, Arlindo Cruz, entre outros imortais do samba carioca.

Em Olinda, neste fim de semana, tem Carnaval para todo gosto e bolso. No sábado (26), acontece a aguardada prévia do bloco Hoje a Mangueira Entra, uma espécie de paródia da tradicional escola de samba carioca.

A festa, com ingressos a R$ 90, acontece no Clube Atlântico de Olinda. O baile vai celebrar os 30 anos da banda pernambucana Eddie.

No domingo (27) a folia é no meio da rua. A Pitombeira dos Quarto Cantos, uma das troças mais tradicionais do Carnaval pernambucano, fundada em 1947, faz mais um ensaio aberto pelas ladeiras da cidade histórica.

A orquestra de frevo é comandada pelo maestro Lessa, figura conhecida dos foliões. A concentração ocorre a partir das 13h, em frente à sede da agremiação, na rua 27 de Janeiro.

Um pouco mais cedo, também no domingo, às 12h, haverá celebração dos 45 anos de história do Menino da Tarde, que, no imaginário popular, é o filho do Homem da Meia-Noite, o gigante mais famoso de Olinda, com a Mulher do Dia.

Em Salvador, ensaios de blocos afro e de alguns dos principais artistas do Carnaval movimentam a capital baiana.

No domingo, o Olodum faz o seu ensaio na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, enquanto Margareth Menezes apresenta-se no Mercado Iaô, da Ribeira, com participações de Mariene de Castro e Cortejo Afro.

No dia seguinte, é a vez do Cortejo Afro comandar o seu próprio ensaio no Pelourinho e do Harmonia do Samba apresentar-se no Wet n' Wild com participações de Péricles e Thiaguinho. Na quinta-feira (31), o Malê Debalê faz seu ensaio Pelourinho.

RIO DE JANEIRO

Quinta (24)

Roda de Samba do Moyseis Marques

Tipo: Roda de samba

Local: Beco do Rato, rua Joaquim Silva, s/n, Lapa, centro

Horário: 20h às 1h

Custo: R$ 20

Samba Independente dos Bons Costumes

Tipo: Roda de samba

Local: Fundição Progresso, rua dos Arcos, 24, Lapa, centro

Horário: 21h30 a 4h

Custo: com nome na lista, gratuito até 22h. Depois das 22h, com nome na lista R$ 10 e sem nome, R$ 15

Sexta (25)

Saymos do Egyto convida Bloconcé

Tipo: festa com ensaio de bloco de Carnaval

Local: Espaço Rampa (Clube Guanabara), avenida Repórter Nestor Moreira, 42, Botafogo, zona sul

Horário: 23h às 6h

Custo: de R$ 15 a R$ 40

Sábado (26)

Bloco Noites do Norte na cabeceira da pista do Santos Dummont

Tipo: Ensaio aberto de bloco de Carnaval

Local: Avenida Almirante Sílvio de Noronha, centro do Rio

Horário: 18h15

Custo: grátis

Bloco Toco-Xona: Ensaios de Verão

Tipo: Ensaio de bloco de Carnaval com temática LGBTQI

Local: Espaço Gamboa 345, Rua da Gamboa, 345, zona portuária, centro do Rio

Horário: 23h às 6h

Custo: R$ 20 a R$ 40

Spanta 19 - Rio para amar

Tipo: festa com temática Carnaval

Local: Marina da Glória

Horário: 16h até 3h

Custo: R$ 90

Pré-Carnaval Leandro Sapucahy

Show com apresentação da Velha Guarda do Império Serrano

Horário: 19h às 1h

Local: Terreirão do Samba, rua Benedito Hipólito, 66, centro

Custo: gratuito

Ensaio Show da Verde Rosa

Tipo: ensaio de escola de samba

Local: Quadra da Mangueira, rua Visconde de Niterói, 1072, Mangueira, zona norte

Horário: 22h às 3h

Custo: R$ 40

Domingo (27)

Ensaio aberto do Truque do Desejo

Tipo: Ensaio de bloco com temática anos 1990

Local: Espaço VX, Arco do Teles, Praça XV de novembro, centro do Rio

Horário: 18h

Custo: grátis

Roda de Samba do Cacique de Ramos

Tipo: Roda de Samba

Local: rua Uranos, 1326, Olaria, zona norte

Horário: 17h às 23h30

Custo: grátis

OLINDA

Sábado (26)

Prévia Hoje a Mangueira Entra

Tipo: festa com temática Carnaval

Atrações: show da Banda Eddie, orquestra de frevo, samba de Cris Galvão e Dj Lala K

Local: Clube Atlântico de Olinda, na avenida Sigismundo Gonçalves, 1002

Horário: 17h

Custo: ingresso 2º lote - R$ 90

Domingo (27)

Ensaio e saída da Pitombeira dos Quatro Cantos

Tipo: ensaio de troça carnavalesca e cortejo

Local: sede da Pitombeira, na rua 27 de Janeiro, 128, em Olinda

Horário: 13h

Custo: Grátis

Festa e saída do John Travolta

Tipo: festa, ensaio e cortejo

Local: Clube Atlântico de Olinda, na avenida Sigismundo Gonçalves, 1002

Horário: 12h

Custo: R$ 10 (para quem quiser entrar no clube)

SALVADOR

Sexta (25)

Léo Santana

Baile da Santinha

Local: Área Verde do Wet’n Wild

Preço: R$ 50

Domingo (27)

Margareth Menezes

Local: Mercado Iaô, na Ribeira

Preço: R$ 10 e R$ 20

Parangolé

Local: Arena Fonte Nova

Preços: R$ 40, R$ 80 e R$ 120

Olodum

Local: Praça Tereza Batista, no Pelourinho

Preço: R$ 70,00

Segunda (28)

Cortejo Afro

Local: Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho

Preços: R$ 30 e R$ 60

Harmonia do Samba

Local: Área Verde do Wet’n Wild

Preços: R$ 60 e R$100