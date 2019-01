Entenda valores e detalhes do contrato do Corinthians com o BMG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O contrato de patrocínio do banco BMG com o Corinthians renderá ao clube R$ 12 milhões como valor fixo a partir de 2020, o segundo ano da parceria, conforme afirmou o diretor financeiro do time alvinegro, Matias Antonio Romano Ávila.

"Assinamos um contrato por três anos, no qual nós vamos ter no primeiro ano R$ 30 milhões e, no segundo ano, nós temos um mínimo de R$ 12 milhões", diz o dirigente.

O Corinthians receberá também 50% dos lucros que a instituição financeira obtiver com novas contas e serviços utilizados por torcedores corintianos através do aplicativo Meu Corinthians BMG.

Ainda de acordo com Ávila, o contrato entre as partes, anunciado na quinta-feira (17), tem duração de três anos e terá a sua performance financeira avaliada ano a ano. "Nós podemos sair no primeiro ano, não tem problema nenhum. Nós vamos avaliar a performance, se vale a pena para ambas as partes e tudo mais", afirma.

Veja perguntas e respostas sobre o patrocínio ao Corinthians:

- Quanto o BMG paga para o Corinthians?

Em 2019 foram R$ 30 milhões. O contrato prevê que nos anos seguintes -2020 e 2021- o fixo é de R$ 12 milhões.

- Esse valor pode aumentar?

Sim, de acordo com o lucro que o BMG tiver com novas contas e serviços do banco utilizados por torcedores do Corinthians."O R$ 12 milhões não entra na conta. São R$ 12 milhões mais 50% do lucro que o banco tiver com as contas Meu Corinthians BMG", diz o diretor financeiro do clube, Matias Antonio Romano Ávila.

- Existe um teto para o que Corinthians pode receber?

Não. Durante a vigência do contrato, todo o lucro que o banco obtiver com as contas relacionadas ao Corinthians será dividido em 50% para cada parte.

- O valor fixo é maior ou menor que o do último patrocínio do time?

É menor. A Caixa Econômica Federal foi o último patrocinador máster do clube. Em seu último ano de parceira, o banco estatal pagou R$ 30 milhões em 2017 (R$ 32 milhões em valores corrigidos pelo IPCA).

- Qual a diferença do que o Corinthians recebe em relação aos rivais?

O Palmeiras renovou o contrato com a Crefisa este ano por R$ 81 milhões por temporada por todas as propriedades do uniforme. O São Paulo recebe R$ 23 milhões anuais da MRV pelo patrocínio máster da camisa.

- O BMG será patrocinador exclusivo?

Não, Corinthians tem ainda outros seis anunciantes: Nike (fornecedora de material esportivo), Universidade Brasil (Ombros), Positivo (costas), PES (barra frontal da camisa), Joli (barra traseira da camiseta) e Poty (calção). Na soma dos patrocínios, o clube ganha cerca de R$ 76 milhões neste ano.