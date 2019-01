Entidades brasileiras vão a Londres para evento sobre investimento social

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Investidores, empreendedores, aceleradoras e atores governamentais irão participar do Invest for Good Brazil, evento que pretende compreender o contexto de investimento socioambientais e as oportunidades neste campo existentes no Brasil.

Organizações como Sitawi e Vox Capital, parceiros do Prêmio Empreendedor Social, já estão com presença confirmada, assim como instituições internacionalmente conhecidas –UBS, BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e GSG (Global Steering Group for Impact Investment).

A escolha por Londres vem da importância da capital britânica para os mercados de capitais e inovação financeira. No encontro, os participantes devem também trocar experiências e se conectar com oportunidades de investimento para gerar impactos socioambientais.

SOBRE O INVESTIMENTO SOCIAL

Com o oitavo maior PIB do mundo (R$ 6,6 trilhões), o Brasil tem 25% de sua população vivendo na pobreza, cenário que propicia a criação de iniciativas de impacto social. No entanto, os investimentos sociais ainda correspondem a 0,2% do PIB, número baixo quando comparado à média global de 4%.

Os dados foram divulgados pelo Invest for Good Brazil. Mais informações sobre o evento serão divulgadas futuramente.