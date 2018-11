Entre as 12 maiores ligas do mundo, Paraná Clube é o 4º pior lanterna

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube só precisa de um empate para escapar de um recorde negativo. O América de Natal tem a pior campanha da Era dos Pontos Corridos do Campeonato Brasileiro, iniciada em 2003. Na edição de 2007, a equipe nordestina somou apenas 17 pontos em 38 jogos (15% de aproveitamento).

Agora, em 2018, o time paranaense soma os mesmos 17 pontos e tem sete rodadas para não igualar a marca do América-RN.

Em comparação com outros campeonatos nacionais, o Paraná não corre risco de bater um recorde internacional. Nas 12 maiores ligas do mundo, outros três clubes fizeram campanhas inferiores ao Paraná Clube na temporada 2017/18. O Malaga, da Espanha, fez 20 pontos em 38 rodadas – 17% de aproveitamento. O SKA-Khabarovsk, da Rússia, teve 14% de desempenho (13 pontos em 30 partidas). O Karabukspor, da Turquia, somou 12 pontos em 34 rodadas (12%).

Caso o Paraná não some mais pontos nas sete rodadas finais, terminará com 15% de aproveitamento, ficando à frente dos lanternas da Rússia e da Turquia.

OS LANTERNAS

Das 12 maiores ligas do mundo*

Clube (país) Aproveitamento Pontos Jogos Estoril (Portugal) 29% 30 34 West Brom (Inglaterra) 27% 31 38 Guizhou Hengfeng (China) 26% 21 27 Twente (Holanda) 23% 24 34 Metz (França) 23% 26 38 Cologne (Alemanha) 21% 22 34 Olimpo (Argentina) 18,5% 15 27 Benevento (Itália) 18,4% 21 38 Paraná (Brasil) 18,3% 17 31 Malaga (Espanha) 17% 20 38 SKA-Khabarovsk (Rússia) 14% 13 30 Karabukspor (Turquia) 12% 12 34

*Brasileirão 2018 e temporada 2017/18 das demais ligas

Foram consideradas as ligas de 2017/18 porque a temporada 2018/19 ainda está nas rodadas iniciais. No campeonato italiano atual, por exemplo, o Chievo é o laterna com um ponto negativo. O time tem dois empates e oito derrotas em dez rodadas, mas recebeu punição de três pontos.