Entregue por Alckmin, trem desconectado de Cumbica é chamado de 'bizarro' por Doria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou na manhã desta sexta-feira (11) de "bizarra" a ligação existente entre a linha 13-jade da CPTM com o aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo).

A obra foi entregue por Geraldo Alckmin (PSDB) antes de o tucano deixar o palácio dos Bandeirantes para disputar a Presidência da República nas eleições de 2018. "Não faz sentido transporte público que não leva até o aeroporto. É tão bizarro que é difícil acreditar que isso tenha sido feito no estado de São Paulo", disse Doria.

Para o governador, entre as possibilidades estudadas para melhorar a integração entre a linha da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e o aeroporto estão a construção de uma espécie de monotrilho denominado como "people mover" ou até uma passarela com esteira de 1.400 metros.

Com 14 anos de atraso, a estação Aeroporto-Guarulhos da linha 13-jade da CPTM foi inaugurada em 31 de março de 2018. Com 12,2 km de extensão e três estações, a linha iniciou sua operação comercial (diariamente das 4h à meia-noite), em maio, quando foi concluída a última etapa de testes.

Segundo o governo, para construir a linha 13-jade foi preciso investir R$ 2,3 bilhões oriundos de financiamentos de fundos europeus, além de R$ 425 milhões do BNDES.

O nome da estação é Aeroporto, mas, na prática, não é exatamente isso que acontece. O passageiro, com suas malas em mãos, precisa atravessar uma passarela e ainda pegar um ônibus para acessar os terminais nacionais e internacionais de Cumbica.

Administrado pela concessionária GRU Airport, o sistema de ônibus foi previsto inicialmente como uma alternativa até que a concessionária entregasse um monotrilho que faria essa ligação entre a estação de trem e o setor de embarque do aeroporto.

A mudança já seria significativa em relação ao projeto original do estado, que previa a construção da estação próxima ao check-in. O projeto, porém, foi revisto após a decisão da concessionária de construir um shopping no local planejado para a estação.

A concessionária disse que a localização da estação foi decidida em acordo com o governo estadual. Em troca, ela se comprometeu a transportar gratuitamente os usuários do trem aos terminais. O plano era usar um monotrilho, a exemplo de outros grandes aeroportos, mas segundo avaliação da GRU Airport, a demanda de passageiros será suficientemente atendida com o sistema rodoviário —agora consolidado.

O serviço circular de ônibus para quem desembarca do trem fica a cerca de 500 metros do terminal 1 e a 2,5 km do terminal 3 de Cumbica.

DEMORA

Um teste feito pela Folha de S.Paulo mostrou que, a partir da avenida Paulista, o deslocamento (incluindo caminhadas, baldeações, espera em plataforma e tempo dentro do metrô e do trem) pela linha 13-jade até Cumbica pode superar duas horas.

A demora, além de ser maior que a do ônibus executivo, chega a ser até três vezes a de quem faz essa viagem de carro, por meio de táxi ou Uber.