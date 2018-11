Entrevista: Chitãozinho & Xororó contam sobre carreira, novidades e a relação com Curitiba

Henrique Romanine, especial para o Bem Paraná

Uma das duplas sertanejas de maior sucesso na história da música brasileira, Chitãozinho & Xororó são uma verdadeira referência para tudo o que foi realizado dentro do gênero sertanejo, pelo menos nos últimos trinta anos. Para celebrar não só os vários anos de carreira, como também grandes sucessos, como a clássica "Evidências" (que dá nome à turnê), os irmãos retornam a Curitiba na noite desta sexta (9), para apresentar o espetáculo comemorativo no Grande Auditório do Teatro Positivo.

Vale lembrar que, desde o início da turnê, eles já passaram duas vezes por Curitiba (a última em maio deste ano), sempre com casa lotada. O Bem Paraná conversou com a dupla sobre os vários anos de estrada e futuras novidades que podem pintar nos próximos meses, no papo que você confere a seguir.

Bem Paraná: Desde os anos 80, vocês se tornaram a dupla sertaneja mais aclamada do país, e a turnê sempre lota os lugares por onde vocês passam. Qual o balanço que vocês realizam, depois de tanto tempo de carreira, e da consagração que vocês possuem?

Chitãozinho: É uma felicidade enorme para nós ver que todo nosso trabalho continua sendo reconhecido, depois de todo esse tempo. Sempre fazemos tudo com muito amor, nos esforçamos para dar nosso melhor em cada projeto. Ficamos muito felizes pelo reconhecimento.

Bem Paraná: Movimentos nostálgicos surgem e desaparecem com frequência na área cultural, mas as décadas de 80 e 90 permanecem sempre vivas na memória do público. E vocês possuem um fator diferencial nesse sentido, que é a música Evidências. Fora ela, quais outras canções vocês consideram primordiais pra dupla continuar sempre no topo da preferência do público?

Xororó: Nós buscamos sempre produzir novidades, nos reinventar. Acreditamos que seja isso que faz o público continuar nos acompanhando e não uma música específica.

Bem Paraná: Como é a relação de vocês com o público jovem, visto que Evidências ultrapassou barreiras musicais e é adorada por pessoas tanto ligadas ao sertanejo, quanto a outros gêneros musicais?

Xororó: Construímos uma relação muito boa com o nosso público, que é bem variado, de diversas faixas etárias. É uma honra para nós ver nossa música ultrapassar gerações.

Bem Paraná: Muitas parcerias estão sendo feitas no cenário musical nos últimos tempos, com muito sucesso. Existe algum nome que desperte o interesse de vocês para uma possível contribuição (e que ainda não foi possível concretizar)?

Chitãozinho: Gostaríamos de trabalhar com vários artistas, tem muita gente talentosa que admiramos, não dá pra citar apenas um.

Bem Paraná: Recentemente, vocês lançaram um DVD ao lado de grandes nomes femininos de nossa música. Existe alguma outra novidade vindo por aí?

Xororó: Vem muita coisa boa por aí. Estamos prestes a completar 50 anos de carreira e vamos preparar algumas novidades. Logo vocês ficam sabendo (risos).

Bem Paraná: Curitiba, no que pesa ter a fama de um "público exigente", sempre recebe vocês com shows lotados e muita euforia. Como é a relação de vocês com os fãs e com a cidade?

Chitãozinho: É sempre uma delícia voltar a Curitiba, temos um carinho muito grande pela cidade, os fãs são muito receptivos. Só boas lembranças. Estamos preparando um show lindo, esperamos todos lá para cantar com a gente!