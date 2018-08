Equipe interministerial avalia situação de imigrantes em Pacaraima

Agência Brasil

Uma equipe técnica interministerial do governo federal visita nesta terça-feira (21) o município de Pacaraima (RR), cidade que abriga milhares de imigrantes venezuelanos. O grupo chegou ontem (20) à noite em Boa Vista e se reuniu com representantes do governo estadual, organizações da sociedade civil e de agências da Organização das Nações Unidas (ONU).

Por volta das 9h desta segunda-feria (20), o grupo embarcou para Pacaraima, onde também se reunirá com autoridades locais e agentes sociais para avaliar a situação e colher informações sobre os imigrantes venezuelanos.

Integram a equipe técnica interministerial os ministérios da Defesa; Casa Civil, Gabinete Segurança Institucional, Justiça, Segurança Pública, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Relações. Exteriores, Educação, Saúde e Ciência e Tecnologia.

O resultado da missão será analisado em Brasília.

No sábado (18), moradores do município de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, expulsaram venezuelanos de barracas e abrigos e atearam fogo a seus pertences, em um princípio de revolta contra a presença deles na cidade.

A agressão aos imigrantes se deu após um comerciante local ter sido assaltado e espancado em casa, na sexta-feira (17), supostamente por quatro venezuelanos.

No mesmo dia do ataque aos venezuelanos, a população local realizou um ato em frente ao Comando Especial de Fronteira do Exército contra a presença de imigrantes do país vizinho. A manifestação pacífica culminou com os episódios de violência.