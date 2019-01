Equipes de arborização fazem revisão de mudas plantadas na cidade

SMCS

Além de todo o cuidado na escolha das espécies que vão compor a arborização urbana de Curitiba, as equipes do Departamento de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente têm ido às ruas para conferir os últimos plantios. Os trabalhos de revisão pós-plantio acontecem agora na Vila Hauer.

“Essa etapa é tão importante quanto todo o processo”, diz o diretor do Departamento, José Roberto Roloff. “Nossas ações visam a segurança dos pedestres e veículos que passam pelas calçadas e ruas da cidade”, completa.

Nas visitas são observadas mudas que estejam sem tutores (bastão de madeira que sustenta e protege de quebra), amarrios e protetores de colo. “Também fazemos a adubação do solo, quando necessário e observamos e solicitamos a remoção de árvores que estejam desvitalizadas”, explica o engenheiro agrônomo Roberto Salgueiro, responsável pelo Horto da Barreirinha, de onde vêm as mudas.

O serviço, que garante o crescimento correto e sadio, já passou por vias da Regional Tatuquara, pelas ruas Vicente Machado e Carlos de Carvalho; toda a extensão da Avenida Marechal Floriano, do Boqueirão ao Centro; e pela via rápida Santa Cândida-Centro.

A cidade já conta com mais de 320 mil árvores em vias públicas. A escolha das espécies que são plantadas leva em consideração as características das ruas, como a largura do passeio e a existência de fiação elétrica.

Outra preocupação das equipes é com o espaçamento entre as mudas plantadas, que deve ser de quatro a cinco metros. “Isso acontece para não atrapalhar a visibilidade, elas devem estar a dois metros de entradas e saídas de veículos e atrás de placas de sinalização”, completa Salgueiro.

Funções

O diretor de Produção Vegetal ressalta que o trabalho vai além da beleza, uma vez que as árvores têm funções importantes para o meio ambiente e para a saúde da população. “Elas são responsáveis por auxiliar na purificação do ar com a redução da poluição e a controlar a temperatura urbana. Além disso, promovem bem-estar ao manter a umidade relativa e amenizar os ruídos da cidade", observa.

Produção própria

Cerca de 125 espécies são produzidas no Horto Municipal. De lá, além das árvores que são plantadas em via pública, saem as que vão para os parques e bosques da cidade, plantios comunitários em mutirões para áreas de proteção ambiental, eventos de doação de mudas, escolas, postos de saúde e outras áreas públicas da cidade.