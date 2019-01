Equipes de resgate buscam avião que levava atacante argentino

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Guernsey, no Reino Unido, considera que, se o avião que levava o atacante argentino Emiliano Sala pousou na água, as chances de serem encontrados sobreviventes são pequenas.

A aeronave desapareceu nesta segunda (22) quando fazia o trajeto entre a França e o País de Gales.

No sábado (19), o jogador de 28 anos havia sido anunciado como novo reforço do Cardiff, time galês que disputa a primeira divisão inglesa e está na 18ª colocação.

O avião de pequeno porte desapareceu dos radares quando sobrevoava o Canal da Mancha.

De acordo com a polícia local, foram feitas buscas durante a madrugada com um helicóptero e botes salva-vidas, mas nenhum vestígio do avião foi localizado.

Segundo o uruguaio Diego Rolan, jogador do Leganés, da Espanha, e ex-companheiro de Sala no Bordeaux, da França, o argentino mandou mensagem a um amigo durante o voo.

"[Sala] Disse que tinha medo e que se não o encontrassem, [o amigo] já deveria saber o que tinha acontecido", afirmou Rolan para a rádio 1010 AM, do Uruguai.

Após interrupção por conta do mau tempo, na manhã desta terça (22) a tentativa de resgate recebeu o reforço de mais aeronaves, mas à tarde foi novamente interrompida.

Sala defendia o Nantes desde 2015 e marcou 12 gols na atual temporada. Ele custou ao Cardiff 17 milhões de euros (R$ 72,5 mi) e assinou contrato de três anos e meio.

Nenhum dos clubes comentou o episódio, mas a partida do Nantes pela Copa da França nesta quarta-feira (23) foi adiada.