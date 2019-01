Equipes empatam por 1 a 1 em Ribeirão Preto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista, Botafogo e São Bento empataram por 1 a 1 na manhã deste domingo (20), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Os gols da partida saíram no segundo tempo. Aos 4min, Rafael Costa abriu o placar de cabeça. Cinco minutos depois, o experiente Alecsandro, também de cabeça, deixou tudo igual.

Com o resultados, os times marcaram seus primeiros pontos na competição. A equipe de Sorocaba está no Grupo B, ao lado de Palmeiras, Guarani e Novorizontino. O time de Ribeirão está no D, com São Paulo, Oeste e Ituano.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Palmeiras, quarta-feira (23), no Allianz Parque, enquanto o São Bento recebe o Santos, quinta (24), no estádio Walter Ribeiro.