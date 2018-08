Erasmo Carlos receberá homenagem no Grammy Latino: 'Me senti o mais importante do mundo'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grammy Latino anunciou nesta quarta-feira (29) o nome de Erasmo Carlos, 77, como uma dos homenageados na 19ª edição do prêmio, que acontece em novembro. Com outros seis artistas, o músico receberá o Prêmio à Excelência Musical em uma cerimônia privada em Las Vegas.

Ao saber da escolha, Erasmo Carlos afirmou em sua conta no Instagram que se sentiu "o artista mais importante do mundo" ao saber da decisão. "É claro que minha humildade contestou, mas acabou agradecida e concordando... Afinal, era o Grammy que estava dizendo", completou ele.

Ao anunciar a homenagem, o Grammy apontou "duas faces na maravilhosa biografia musical de Erasmo Carlos". A primeira seria como compositor ao lado de Roberto Carlos e a segunda como músico solo, "que inclui alguns dos álbuns mais imprevisíveis e evocativos da história da música brasileira".

"A notoriedade do cantor foi conquistada no final dos anos 1960 como parte do movimento orientado aos jovens conhecido como Jovem Guarda. Combinando o sucesso comercial com independência artística incansável, Erasmo Carlos continua a surpreender e deliciar com cada novo projeto em que ele embarca", afirma a Academia.

Erasmo Carlos já foi indicado ao Grammy Latino em 2009, por seu álbum Rock 'N' Roll, e ganhou o prêmio de melhor álbum de rock brasileiro em 2014, com Gigante Gentil. Também serão homenageados neste ano com o Prêmio à Excelência Musical Dyango, Andy Montañez, José María Napoleón, Chucho Valdés, Wilfrido Vargas e Yuri.

"O grupo que estamos homenageando em 2018 fez contribuições importantes e beneficiou a música ibero-americana, proporcionando inovação e uma visão única em prol dos amantes da música", afirmou Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO da Academia Latina da Gravação.