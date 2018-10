Erasto Gaertner realiza ações do Outubro Rosa em Curitiba e São José dos Pinhais

Da Redação Bem Paraná

Curitiba e São José dos Pinhais estarão movimentadas com as ações da campanha Outubro Rosa promovidas pelo Hospital Erasto Gaertner (HEG), que prometem alcançar milhares de pessoas na conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama.

No sábado, durante todo o dia, o grupo de palhaços voluntários do HEG, Especialistas da Alegria, distribuirá mais de 2 mil folders e balões com o tema “A prevenção não é brincadeira! #OUTUBROROSA”, no semáforo da Avenida das Torres, localizado em frente à rua de acesso ao hospital em Curitiba.

Já no domingo, a campanha tem continuidade com a Caminhada Cuide-se Agora, Cuide-se Sempre, com saída do Parque São José, às 13h30. O percurso será de aproximadamente 5km, com concentração iniciando às 13 horas e muitas atrações, como aulão de Zumba, feira de orgânicos e muito mais.

Centro Cívico

Outra Caminhada Outubro Rosa acontece na manhã de domingo na Capital, e provocará bloqueios parciais de trânsito na região do bairro Centro Cívico. A caminhada começa às 7h30, com previsão de término às 11 horas. A saída e chegada serão em frente ao Museu Oscar Niemeyer – MON, na Rua Marechal Hermes, 999. O trajeto tem cerca de três quilômetros.