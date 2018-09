Érika Miranda ganha bronze e fatura quinta medalha em Mundiais de judô

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Érika Miranda conquistou, nesta sexta-feira (21), a primeira medalha do Brasil no Mundial de judô, que está sendo disputado em Baku. Ela faturou o bronze na categoria meio-leve (até 52kg).

Essa é a quinta medalha de Érika em Mundiais. Ela havia conquistado prata em 2013, no Rio de Janeiro, e três bronzes em 2014, 2015 e 2017.

A brasileira superou a finlandesa Katri Kakko em sua primeira luta. Depois, superou a eslovena Petra Nareks e a belga Charline Van Snick. A derrota de Érika aconteceu na semifinal, diante da japonesa Ai Shishime.

"A luta com a japonesa foi o momento mais difícil. É sempre nos pequenos detalhes. Hoje, eu queria mais um minuto de luta para poder fazer diferente", afirmou Érika.

Ai Shishime terminou com a medalha de prata ao perder para a compatriota Uta Abe, de apenas 18 anos.

Érika, então, ainda voltou ao tatame para disputar a medalha de bronze, encontrando a também brasileira Jéssica Pereira. Veio a medalha de bronze ao superar a compatriota por estrangulamento.

O Brasil também teve dois competidores no masculino. No meio-leve (até 66 kg), Daniel Cargnin parou nas quartas de final ao perder para o israelense Tal Flicker. Na repescagem, ele venceu o mongol Kherlen Ganbold, mas foi superado na disputa do bronze pelo sul-coreano Baul An.

Charles Chibana também lutou nesta sexta, mas parou na segunda rodada. Ele venceu o espanhol Alberto Gaitero em luta equilibrada que foi decidida na diferença de punições e no golden score. Em sua segunda luta, porém, Chibana foi superado pelo alemão Sebastian Seidl.