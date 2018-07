Ernesto Ristorante é o grande destaque do 17º Curitiba Restaurante Week

Um dos eventos gastronômicos mais tradicionais do país chega à Curitiba para sua 17ª edição. O Restaurante Week acontece até o dia 12 de maio e conta com mais de 40 estabelecimentos participantes. O grande destaque da edição é a participação do Ernesto Ristorante, empreendimento comandado pelo badalado chef Dudu Sperandio. Por um valor único de R$58,90, o cliente desfruta de diversos pratos da casa, podendo escolher opções de entrada, prato principal e sobremesa.

Para entrada, o empreendimento oferece o Brandade de bacalhau com azeite de oliva extra virgem ou a polenta cremosa com ragu bolonhesa trufado. Já para o prato principal, um mignon grelhado com creme de cogumelos paris e risoto cremoso de beterraba com grana padano ou ribeye de porco com molho de mostarda dijon e mel, acompanhado de nhoque com molho de cogumelo e grana padano. E, por fim, a sobremesa, que pode ser tanto um delicioso mousse de chocolate clássico, quanto o tradicional pudim da vovó.

O Ernesto Ristorante fica na Rua Myltho Anselmo da Silva (nº 1483), no bairro Mercês. A casa funciona de terça a sábado, a partir das 19h30. Mais informações pelo telefone (41) 4141-5477 ou no site www.dudusperandio.com.br.