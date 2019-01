Presidente do MDB do Paraná, o deputado federal João Arruda disse que o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho mostra que ainda “não aprendemos com nossos próprios erros e tragédias”. “Mais uma tragédia ceifou a vida de centenas de pessoas e de animais com outro rompimento de barragem da Vale, agora em Brumadinho (MG). Ha cinco anos, outro desastre ambiental Mariana (MG) matou 19 pessoas, exterminou com duas vilas e até hoje não puniu os culpados”, disse Arruda no twitter. “São dois crimes ambientais sem cabimento que parecem mostrar que não aprendemos com os nossos próprios erros e tragédias”, avaliou.

Abandono

A julgar pela página oficial do PSDB do Paraná, o partido anda meio parado, para dizer o mínimo. A última atualização do site foi em 4 de outubro, com a publicação de um artigo do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano.

Silêncio

Sobre a segunda prisão do ex-governador Beto Richa – que até há pouco tempo presidia a legenda no Estado – nenhuma linha na página dos tucanos paranaenses. Também não há qualquer menção ao fato do ex-governador ter se afastado da direção da sigla depois de não conseguir se eleger senador.

Itinerante

A sede do governo do Paraná será instalada em Cascavel (região Oeste) nos dias 7 e 8 de fevereiro, no Parque Tecnológico do Show Rural Coopavel. Os detalhes foram alinhados entre o governador Ratinho Junior (PSD), o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos e o superintendente da Casa Civil, Gugu Bueno. A oficialização ocorrerá através de decreto do governo do Estado, mas já está confirmada a reunião de secretariado em Cascavel. A proposta abre a agenda de interiorização do governo com foco às demandas regionais.

Mínimo regional

Ratinho Jr assina no próximo dia 1º de fevereiro decreto estabelecendo que salário mínimo regional do Estado vai variar de R$ 1.306,80 a R$ 1.509,20. O Paraná, destacou o governador, tem um dos maiores salários mínimos regionais do país.

Referência

O reajuste de 4,71% foi referendado nesta semana por um conselho tripartite, que tem a participação de representantes do poder público, de empregados e empregadores. O valor estabelecido fica acima do mínimo nacional, que é de R$ 998,00.

Obras

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou irregulares as contas de 2010 da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), de responsabilidade de Júlio César de Souza Araújo Filho. Em razão da decisão, o ex-secretário foi multado em R$ 725,48. Os motivos para a desaprovação foram a realização de despesas não comprovadas e a existência de irregularidades na execução de obras.

Reformas

O Tribunal ressalvou a realização de despesas sem cobertura contratual; as falhas em licitações e contratos e contratos para a reforma do Palácio Iguaçu –; as impropriedades em despesas com pessoal; as despesas de comunicação sem licitação; o fracionamento de despesas; e o pagamento de juros e multas por atraso no recolhimento de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e na efetuação de outros pagamentos.