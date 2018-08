Escape 60 é opção de entretenimento para o fim de semana em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

A programação para o fim de semana já está garantida. A ideia é reunir os amigos e a família para um jogo que mistura ação e diversão: o Escape 60. Primeiro jogo de fuga do Brasil, o Escape 60 foi desenvolvido para proporcionar uma experiência única aos participantes e é uma nova alternativa de entretenimento da capital.

O Escape 60 transporta os jogadores para um mundo lúdico e misterioso, sem interferências do mundo real, em que cada pista leva à solução final. Para resolver o enigma, os participantes têm até 60 minutos.

Em Curitiba, o Escape 60 está localizado no coração da cidade, no bairro de Água Verde. Os jogadores podem escolher entre seis salas temáticas: Corredor da Morte, Escape Kitchen, Salvem Nossas Almas (S.O.S.), PS: Tenha Medo, Operação Resgate e Fuga Explosiva.

Para participar do jogo, é necessário estar em um grupo de, no mínimo, quatro pessoas e, no máximo, 10. A sintonia e a interatividade entre todos os integrantes são as principais dicas para desvendar os enigmas. Quando o grupo conquista o desafiador objetivo do jogo dentro do prazo estipulado, além da superação e satisfação pessoal, entra para o ranking do Escape 60, um tipo de galeria da fama.

Abaixo, conheça um pouco de cada sala, que pode ser escolhida por famílias, amigos, para diversão durante o fim de semana.

Corredor da Morte

Há 12 anos você foi preso injustamente, em virtude de um assassinato que não cometeu, e agora foi condenado à pena de morte. O carcereiro Keeper retornará em uma hora, e você será levado para a cadeira elétrica. Na história, apenas uma pessoa conseguiu escapar dessa prisão.

Número de participantes: de 4 a 8.

Escape Kitchen

Seu grupo foi selecionado para participar do grande reality show de gastronomia Escape Kitchen. Chegou a final. Contaminado pelo ódio, o forte competidor Pierre Prost, que havia sido eliminado precocemente, decidiu vingar-se e colocou um veneno letal em todos os ingredientes. Foi preparado um antídoto especial, que deve ser tomado em até 60 minutos, mas em quantidade suficiente para salvar apenas um dos grupos.

Número de participantes: de 8 a 16.

S.O.S. – Salvem Nossas Almas

Você e seus amigos foram convidados para um jantar organizado por um ex-colega de classe, o excêntrico Schmock, para comemorar dez anos de formados. Ao ingressar na casa, descobrem que estão trancados e que Schmock morreu há um ano. Além disso, vocês encontram uma carta informando que se arrependerão pelo bullying que realizaram no passado. Você e sua equipe serão levados ao além, se não saírem em 60 minutos.

Número de participantes: de 4 a 8.

PS: Tenha Medo!

O procurado assassino Príncipe Seriale tortura suas vítimas com ferramentas antes de matá-las. Sua marca registrada é deixar pistas sobre a próxima vítima e registros de suas iniciais (PS) nas garagens onde comete seus crimes. Responsável por investigar seu último crime, você encontrou a seguinte mensagem na porta da garagem: "PS: tenha medo!". Agora é a sua vez e, se não fugir em 60 minutos, você será impiedosamente assassinado.

Número de participantes: de 4 a 8.

Operação Resgate

Sua prima desapareceu durante uma onda de assassinatos em série, que ocorrem exatamente à meia-noite. Pouco antes do sumiço, ela mencionou que estava namorando um rapaz recém-chegado à cidade, que estava hospedado no Hotel Plaza. A polícia vasculhou o local e não encontrou pistas. Mas uma camareira informou que havia um quarto que a polícia não viu. Você e sua equipe têm 60 minutos para resgatá-la.

Número de participantes: de 4 a 10.

Fuga Explosiva

Há exatamente duas horas, o famoso terrorista norte-americano Johnatan Black, também conhecido como Jack Bomb, conseguiu escapar da prisão de segurança máxima de Roca, enquanto preparavam sua execução. Jack, porém, não saiu sem deixar sua tradicional marca: uma bomba extremamente poderosa, capaz de destruir a ala Norte do complexo presidiário. Vocês, representantes do esquadrão antibombas, foram chamados pelos agentes penitenciários para analisar os rastros e desativar o explosivo. Vocês têm apenas 60 minutos para evitar uma tragédia e uma fuga em massa dos demais presos. Obs: Mesmo cenário da sala Corredor da Morte com um jogo totalmente diferente.

Número de participantes: de 4 a 8.

Serviço:

Local: Escape 60

Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 1405, Bairro Água Verde – Curitiba, PR.

Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 22h.

Tel.: (41) 3408-3060

Idade mínima para participar: não há; crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas de um adulto.

Ingressos: no e-commerce www.escape60.com.br.

Valores: R$ 79,90 todos os dias