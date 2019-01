Escola de gastronomia distribui 350 hambúrgueres para carentes e moradores de rua em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Na tarde de segunda-feira, dia 28 de janeiro, o Centro Europeu, principal escola de gastronomia do Brasil, em parceria com o Instaburger CWB (@instaburgercwb), entrou na campanha nacional Chapolin Challenge e distribuiu 350 hambúrgueres para pessoas carentes e moradores de rua em Curitiba. A corrente inusitada foi criada pelo perfil de humor Chapolin Sincero e tem por objetivo incentivar diversas redes de fast-food e empreendimentos gastronômicos a doar alimentos para pessoas em situação de rua.

Os hambúrgueres foram preparados e distribuídos por professores e alunos dos cursos de gastronomia da instituição de ensino curitibana. A ação foi realizada nas pelas praças Osório, Rui Barbosa, Carlos Gomes e Zacarias, no Centro da capital paranaense. Além disso, alguns sanduíches foram disponibilizados para ser doados pelo projeto Bocado dos Pobres.

Sobre o Chapolin Challenge

A campanha solidária começou no início deste ano, após uma brincadeira do perfil Chapolin Sincero, que questionou “Por que pizzaria só funciona à noite? Quem inventou isso?”. A provocação fez com que a rede Domino’s se comprometesse a entregar, durante o dia, pizzas para o Chapolin Sincero.

Após a resposta, o dono do perfil desafiou a pizzaria a entregar a comida para quem realmente precisava. E assim começou o Chapolin Challenge: a Domino’s distribuiu pizzas para moradores de rua do Rio de janeiro. Na sequência, várias grandes marcas passaram a ser desafiadas para ajudar pessoas carentes e a ação se transformou em um grande sucesso nacional.

Para mais informações sobre a ação e sobre o Centro Europeu, acesse o site www.centroeuropeu.com.br.