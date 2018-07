Escolas bilíngues: os benefícios do ensino

Da redação

A fluência na Língua Inglesa é o desejo de grande parte dos adultos do século 21. Um desafio muitas vezes inalcançável, devido à correria da rotina e às tantas responsabilidades. Cientes dessa necessidade, cada vez mais os pais procuram as escolas bilíngues para iniciar a introdução de uma nova língua ainda na infância.

De acordo com a professora de inglês da Escola Pedro Apóstolo, Alessa Dacol Karam, estar exposto a uma segunda língua na infância proporciona diversos benefícios além da fluência. “Por trás da aquisição da língua estrangeira nesta fase da vida, está um cérebro em crescimento; ali está uma criança descobrindo o mundo e desenvolvendo sua personalidade”, comenta Alessa.

A professora ainda comenta que o ideal é que a criança entre em contato com a língua até os sete anos, que é o período de alfabetização, mas quanto mais cedo melhor e mais rápido se torna o aprendizado.

“A criança – que já usa o tablet e o celular, já sabe mexer em aplicativos e jogos, navega na internet, já assiste filmes estrangeiros e já cantarola músicas de artistas internacionais – chega na primeira aula e diz: ‘eu não entendo nada em Inglês, teacher’, ‘eu não sei falar Inglês!’. No segundo dia de aula, ela chega um pouco mais segura, saudando os colegas: ‘Good Morning!’. Em algumas semanas, já está perguntando e respondendo as saudações da teacher, respondendo aos comandos e, sem perceber, já entende o que a professora fala. Inesperadamente, ele já enriqueceu seu vocabulário, e até explica a lição de casa aos pais. São esponjinhas, prontas para absorver tudo ao seu redor”, explica Alessa.

Para ser considerada uma escola bilíngue é importante que o aluno tenha contato com a língua todos os dias. Na Pedro Apóstolo são 1h15 diárias de aulas que priorizam a conversação, a interdisciplinaridade, e a questão do aprender brincando. Sendo assim, a gramática entra naturalmente.

Algumas vantagens do ensino bilíngue

1 Sinapses e conexões neurológicas são estimuladas, e todo esse processo forma crianças mais flexíveis e com maior facilidade de aceitar mudanças e novas experiências.

2 Aprender um novo idioma logo na alfabetização desperta segurança, desenvolve uma maior concentração

3 Imersos na era da globalização, das redes sociais e do multiculturalismo, eles têm estímulos por todos os lados, tornando esse processo muito mais fácil.

4 Aprender uma nova língua promove o aumento da agilidade e das competências cognitivas, além de melhorar o raciocínio lógico.

5 Além de aprender com muita facilidade e da forma mais correta, quem fala duas ou mais línguas tem maior poder de concentração, de acordo com estudos.

6 Uma criança bilíngue se tornará, no futuro, um adulto seguro e pronto para explorar o mundo!