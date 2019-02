Escolas da rede estadual de SP enforcam 1º dia do ano letivo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alunos da rede estadual de ensino de São Paulo encontraram escolas fechadas no primeiro dia do ano letivo de 2019. Muitas unidades decidiram não iniciar as aulas nesta sexta-feira (1º) e só devem começar a receber estudantes na próxima segunda (4).

A reportagem visitou ou entrou em contato com 15 escolas nas cinco regiões da capital na manhã desta sexta. Oito não haviam iniciado as aulas.

Na Brasilândia (zona norte), a escola estadual João Solimeo estava com os portões e a secretaria fechados nesta manhã. Um cartaz informava que o acolhimento, nome dado à recepção dos alunos, seria feito na segunda-feira.

Ana Clara, 10, que vai começar a estudar na Solimeo este ano, chegou para visitar a escola usando a camiseta do uniforme e com a mochila preparada, trazendo caderno, estojo e agenda. A mãe, Simone diz Santos, que foi avisada que as aulas só começariam na outra semana. O outro filho dela, Gabriel, 12, já estuda no colégio. Nesta sexta, a ida à escola foi para que a filha pudesse conhecer o local.

O aviso prévio sobre a mudança de datas, no entanto, não aconteceu em todas as escolas. "Chegamos para trabalhar e a escola estava com os portões fechados e não havia ninguém para nos informar o que estava acontecendo", disse a professora de uma escola da zona oeste da cidade, que pediu para não ser identificada.

Nas redes sociais, o governador João Doria (PSDB) comemorou o início das aulas nesta sexta. A secretaria estadual de Educação informou que o calendário escolar determina que os alunos voltassem às aulas na sexta. Com relação à escola João Solimeo, a pasta disse que os cartazes que avisavam sobre as aulas na segunda foram retirados, e o funcionamento voltou ao normal no restante do dia.