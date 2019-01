Escolas de Samba da Capital fazem ensaios abertos ao público

Começaram nesta semana os ensaios abertos das Escolas de Samba de Curitiba. Durante os meses de janeiro e fevereiro, os grupos contemplados no edital do Fundo Municipal da Cultura para o Carnaval 2019 promovem ensaios abertos e outras atividades gratuitas, animando a programação do pré-carnaval. Também é uma boa oportunidade para conhecer de perto o trabalho das agremiações que fazem parte da história do Carnaval curitibano.

Os ensaios acontecem até o Carnaval e até lá muita gente pode cair no samba ou até mesmo, para quem ainda não sabe, aprender a sambar. Dentre as escolas que realizam ensaios abertos a partir dessa semana, estão a Acadêmicos da Realeza, Mocidade Azul, Imperatriz da Liberdade, Enamorados do Samba, Embaixadores da Alegria e Leões da Mocidade.

Dos blocos, por enquanto, apenas o Boêmios da Madame faz ensaio aberto. Nos próximos dias as demais agremiações devem divulgar seu calendário de ensaios. Em 2019, os desfiles na Avenida Marechal Deodoro acontecem nos dias 2 (sábado) e 3 (domingo) de março.

Confira a programação dos ensaios

Escola de Samba Leões da Mocidade

Segundas e quartas-feiras, das 20 às 22h

Local: Rua Joaquim de Freitas, 386- Boqueirão – (Associação Beneficente Santo Inácio de Loyola)

Entrada franca

Escola de Samba Imperatriz da Liberdade

Ensaios: Quartas e sextas-feiras, das 20h às 22h

Local: Rua Rubens Doria de Oliveira, 131- Sitio Cercado

Entrada franca

Escola de Samba Acadêmicos da Realeza

Ensaios: Quintas-feiras - das 19h30 às 22h e domingos, das 16h às 20h

Local: Rua Roberto Barroso, 1190- Mercês (Vasquinho)

Valor do ingresso a confirmar

Escola de Samba Mocidade Azul

Ensaios: Sextas-feiras e sábados, das 20h às 22h e domingos, das 16h às 20h

Local: Rua Waldemar Cavanha, 660 - Fazendinha

Entrada franca

Escola de Samba Embaixadores da Alegria

Ensaios: Sextas-feiras e sábados, das 19h30 às 22h

Local: Rua Doutor Celso Luiz Peixoto Ribas, 3.450- Santa Quitéria

Entrada franca

Escola de Samba Enamorados do Samba

Ensaios: Sábados, das 17h às 22h

Local: Rua Dona Saza Lattes, 118- Uberaba

Entrada franca

Bloco Carnavalesco Boêmios da Madame

Ensaios: Sábados, das 12h às 17h

Local: Rua Miguel Chapula, 326- Pinheirinho- Associação dos Gráficos

Entrada franca