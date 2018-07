Escritório de advocacia lança site com informações sobre direito eleitoral

Redação Bem Paraná, com assessoria

Nesta semana, o escritório Vernalha Guimarães & Pereira lançou um portal e um guia prático exclusivos para as eleições de 2018. O portal, preparado pela equipe de Direito Eleitoral do escritório, conta com notícias, orientações e as principais normas do TSE para o pleito desse ano. Pelo site, também é possível baixar gratuitamente os guias jurídicos do escritório, inclusive o Guia Prático das Eleições 2018.



Segundo Luiz Eduardo Peccinin, coordenador da área, o objetivo do site é "concentrar em apenas um local as principais novidades, normas e orientações práticas para quem atuará nas áreas política e jurídica das campanhas desse ano, fundamental nas eleições que se aproximam".



Na área de Orientações, há informações sobre o registro de candidatura, a pré-campanha e a campanha eleitoral, e outros aspectos relacionadas à eleição. Na aba Normas, o internauta pode baixar algumas resoluções e instruções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre prestação de contas, atos preparatórios, pesquisas e propagandas eleitorais, entre outros temas.

A seção Guias, disponibiliza o Guia Prático das Eleições 2018 e o Manual de Contas Públicas. Há ainda o setor Soluções, que apresenta informações sobre a atuação do advogado durante a pré-campanha, o período eleitoral, a pós-campanha, na administração pública, no âmbito eleitoral corporativo e outros serviços relacionados à eleição.



O site também disponibiliza um calendário eleitoral, com a contagem regressiva para o primeiro e segundo turnos das Eleições Gerais de 2018. E as principais notícias sobre questões eleitorais estarão disponíveis em tempo real.



O site já está no ar e pode ser acessado no endereço eleicoes2018.vgplaw.com.br.