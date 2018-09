Especialista aponta que 86,2% dos universitários brasileiros já experimentaram álcool

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Apagão de memória, acidentes ao volante, coma alcoólico e até mesmo abuso sexual. Essas são riscos do uso exagerado do álcool, substância cada vez mais presente na vida dos universitários, de acordo com Ana Regina Noto, professora-doutora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias (Nepsis).

Durante o 122° Seminário da Campanha Nacional sobre Drogas nas Escolas Superiores, realizado na Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Ana Regina apontou que 60,5% dos universitários ingeriram álcool ao menos uma vez no último mês. Em contrapartida, 21,6% afirmaram ter usado tabaco e 9,1% maconha.

Se por um lado o consumo continuado é percebido de modo menos nocivo em relação a outras drogas, pois leva cerca de 10 anos para gerar dependência, por outro, é necessário entender os motivos que levam ao abuso da ingestão de bebida alcoólica para que possa ser oferecido tratamento ideal.

Números mais alarmantes mostram que a faixa etária entre 14 a 34 anos é a que mais consome álcool. Cerca de 35% dessa população chega a ingerir cinco ou mais doses em uma única ocasião. “O álcool está inserido na sociedade e os primeiros contatos se dão ainda durante a infância. Hoje 12% da população adulta é dependentes de álcool e as pessoas ainda não discutem isso”, afirma Ana.

Sobre o CIEE

Desde sua fundação, há 54 anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente socioassistencial com a aprendizagem. Atualmente, administra o estágio de 200 mil estudantes e a aprendizagem de 100 mil adolescentes e jovens. Em paralelo, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações vulneráveis.