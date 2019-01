Especialista em política monetária vem a Curitiba para bate-papo

A especialista em política monetária Zeina Latif virá a Curitiba nesta quinta-feira (31) para um bate-papo sobre economia. O evento será na sede da Praisce Capital (Praça São Paulo da Cruz, 50, Juvevê).

Zeina Latif é uma das economistas mais influentes do país. Reconhecida pela Forbes, Latif é especialista em política monetária. A atual economista chefe da XP Investimentos já teve passagens em grandes bancos como o ABN Amro Real, Royal Bank of Scoltland, ING e HSBC e vai contar suas experiências nessa longa carreira no meio financeiro.

Antônio Marmo Jr, um dos fundadores da Praisce Capital e sócio da XP Investimentos desde 2011, destaca a importância de trazer convidados conceituados no mercado financeiro para trocar informações e experiências em Curitiba. Marmo Jr também é palestrante sobre o tema mercado desde 2003.

O evento ocorre no dia 31 de janeiro, às 19h15min para os clientes da Praisce Capital. O evento terá cunho social – a empresa pede que cada convidado contribua com 1 kg de alimento não perecível ou 1 lata de leite em pó. O evento acontece no Centro de Convenções – 4º andar.