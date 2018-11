Especialistas no 'passe criativo' perdem espaço no Paraná Clube

Silvio Rauth Filho

Os meias Caio Henrique, Nadson e Carlos Eduardo perderam espaço no Paraná Clube no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Carlos Eduardo deixou o clube em agosto. Caio Henrique e Nadson não começam jogando desde 23 de setembro – derrota por 3 a 0 para o Atlético-PR.

Curiosamente, os três são os jogadores mais criativos da equipe no Campeonato Brasileiro 2018, pelo menos nas estatísticas. O trio lidera no quesito passes para finalizações. Nadson é o melhor do Paraná nesse fundamento, com média de 1,8 por jogo, seguido por Caio Henrique, com 1,6, e Carlos Eduardo, com 1,4. O quarto lugar é do ponta Silvinho, com 1,3, que agora vem jogando como meia centralizado. Os dados são do WhoScored.

Caio Henrique também é o líder em assistências, com três passes para gols. O segundo lugar é dividido por cinco jogadores, cada um com uma assistência: Thiago Santos, Júnior, Léo Itaperuna, Leandro Vilela e Torito González.

Em precisão de passes, os melhores do Paraná no Brasileirão são Carlos Eduardo (88%), Caio Henrique (86,9%) e o zagueiro Jesiel (85,2%).