Espetáculo baseado em best-seller de Augusto Cury estreia em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

No próximo sábado, a Ópera de Arame, um dos teatros mais emblemáticos de Curitiba, receberá, em uma produção da Seven Entretenimento, a única apresentação da peça ‘O Vendedor de Sonhos’, baseada na obra de Augusto Cury, um dos escritores mais famosos e influentes do País. Esse é o primeiro livro de Cury a ser adaptado para uma peça teatral.

A trama conta a história de Julio César (Mateus Carrieri), um renomado psicólogo que, após algumas desilusões, resolve saltar de um prédio e cometer suicídio, acreditando ser a única solução para seus problemas. No entanto, é contrariado por um mendigo, denominado Mestre (Luiz Amorim), que oferece a Julio uma chance de recomeçar, desde que o acompanhe em uma jornada pela vida. Juntos, eles encontram outros personagens pelo caminho, como Bartolomeu (Adriano Merline), um bêbado de bem com a vida que se une a eles para realizar a trajetória. E tudo vai bem até que todos se deparam com um grande desafio que servirá como uma preciosa lição a todos. Em suma, o livro, adaptado aos palcos teatrais, faz um paralelo entre as dificuldades que as pessoas encontram na vida e a capacidade de cada um para se superar e vencer os problemas.

O psiquiatra, pesquisador e escritor brasileiro, Augusto Cury, é considerado o autor mais lido da década, pois já vendeu cerca de 35 milhões de livros em 70 países. A peça tem roteiro assinado pelo próprio autor, em parceria com Cristiane Natale e Erikah Barbin. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Disk Ingressos (diskingressos.com.br) ou pelo telefone 3315.0808.

Serviço

Quando: 06 de outubro, às 20h30

Ondel: Ópera de Arame

Quanto: A partir de R$ 60