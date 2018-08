Espetáculo de ilusionismo comemora aniversário e volta aos palcos curitibanos

Redação Bem Paraná com assessoria

O espetáculo Fantasy retorna a Curitiba, comemorando três anos de sucesso com um repertório totalmente renovado e com números inéditos nunca antes apresentados na capital paranaense. Sendo o único show no formato clássico do ilusionismo no Brasil, o espetáculo estreou como o primeiro show solo de mágica clássica nos últimos 10 anos na capital. Em 2018 busca trazer ao público contemporâneo um show único e diferente, em que a plateia poderá ver, em um passe de mágica, atos que resgatam a figura elegante e glamourosa do mágico. Produções de lenços coloridos, velas, bengalas, sombrinhas e bandeiras e ainda, números que buscam aproximar a plateia do ilusionista. Um ato com líquidos que homenageia os povos latinos ao som do tradicional mambo cubano. O grande clímax do show é um ato exclusivo e inédito em que o mágico transforma o palco em um jardim de sombrinhas chinesas, e encerra o número com a aparição de um grande guarda-sol que aparece, causando uma cascata de confetes. Os efeitos são apenas um pouco do que o público poderá ver no show, que é uma viagem aos tempos áureos da mágica. Além das mágicas, algumas surpresas são preparadas para a platéia, que reforçam o lado cômico do espetáculo. Formatado no estilo clássico, que impera nos cabarés europeus e nos cassinos americanos. Uma mescla de glamour e humor que transporta o público para uma viagem através do tempo.

Uma iniciativa em parceria com o Teatro Barracão EnCena, Botura traz novamente aos palcos curitibanos o espetáculo, com o intuito de resgatar os números clássicos da mágica, considerada a rainha das artes.

Fantasy surgiu da necessidade do público curitibano de assistir um espetáculo legitimamente clássico. Estreou com sucesso como o primeiro espetáculo de mágica neste formato a entrar em cartaz com uma temporada em Curitiba. Nos últimos 10 anos, a capital paranaense assistiu diversos shows de ilusionismo, mas nenhum espetáculo solo clássico e estrelando um artista curitibano. A proposta é de levar o público ao teatro para que possam viver momentos de alegria, nostalgia e fantasia. Em um show único e diferente, preparado para as famílias. Provando que não existe idade para se encantar com os números da rainha das artes.

Serviço:

Gênero: Espetáculo de mágica

Duração: 60 minutos

Data: de 04/08 a 25/08 - Sábados ás 18h30min

Local: Teatro Barracão EnCena (Rua Treze de Maio,160, Centro)

Site: www.magicobotura.com.br/www.teatrobarracaoencena.com.br

Ingressos: www.ingressonacional.com.br e bilheterias do Teatro

R$40,00 (Inteira); R$20,00 (Meia)

Facebook

https://www.facebook.com/magicobotura/

Ficha Técnica:

Direção e produção: Rodrigo Botura

Produção Executiva: Teatro Barracão

Apoio: Teatro Barracão