Espetáculo no Guairinha encerra a Oficina de Música de Curitiba

Da Redação Bem Paraná com sites

O Concerto de Encerramento da 36 ª Oficina de Música de Curitiba, nesta noite de domingo (27), teve a abertura com apresentação especial do Coro Infantojuvenil MusicaR no Teatro Guaíra (Auditório Guairinha). O MusicaR é um projeto de musicalização infantojuvenil da Prefeitura de Curitiba nas Regionais da cidade.

Com direção musical de Abel Rocha e artistíca de Priscila Bomfim, a performance das cerca de 70 crianças e adolescentes do MusicaR aconteceu também no início da encenação de trechos selecionados da ópera de Georges Bizet no sábado (26). Apresentada pela primeira vez na segunda metade do século 19, a ópera conta a história da cigana Carmen.

Com 44 eventos pela cidade, 14 gratuitos, o final de semana de encerramento da Oficina teve concertos em diversos espaços da cidade, como na Feira Jazztronômica na Praça da Capela Santa Maria, no Reservatório da Sanepar, no Memorial de Curitiba, em parques e igrejas.

Além desses eventos, a programação da Oficina de Música passou por outros parques entre o sábado e o domingo. O Oratório de Bach (Bosque Alemão) e os parques Lago Azul e Passaúna receberam apresentações de grupos curitibanos como o coral feminino Nymphas comemorando 40 anos e o quarteto Vidro e Corte com canções de grandes compositores da MPB.

A agenda cultural passou ainda na Praça da Capela Santa Maria, com shows e a Feira do Vinil neste domingo.