Espetáculo “Nuon”, da companhia paranaense Ave Lola, é indicado ao Prêmio Shell

Redação Bem Paraná com assessoria

Na última semana, foram anunciados os primeiros espetáculos que concorrerão à 31ª edição do Prêmio Shell de Teatro, uma das mais importantes premiações da cena teatral brasileira. Como resultado da temporada de estreia do espetáculo “Nuon” no Rio de Janeiro (RJ), a companhia paranaense Ave Lola recebeu duas indicações nas categorias de Melhor Figurino (Eduardo Giacomini) e Melhor Iluminação (Beto Bruel e Rodrigo Ziolkowski).

“Nuon é uma obra que nos fez refletir enormemente sobre a condição humana na terra e dividir essa reflexão com o maior número de pessoas dá uma sensação de completude do nosso esforço. Estamos muito felizes porque esse reconhecimento da crítica e do público nos dá confiança para seguirmos incansáveis pela arte, pelo amor e pelos bons encontros”, considera diretora Ana Rosa Tezza.

O figurino do espetáculo “Nuon”, assinado pelo artista Eduardo Giacomini, também está concorrendo ao Prêmio Cesgranrio de Teatro, criado em 2012 pela Fundação Cesgranrio a fim de incentivar a cultura e a produção teatral dos espetáculos em cartaz no Rio de Janeiro (RJ).

“As indicações pelo figurino do “Nuon” tem um caráter muito especial, porque esse foi um processo de criação com muito cuidado, responsabilidade e empenho. O trabalho feito pela artista Maria Adélia possibilitou uma completude do figurino, assim como a participação de todos os corpos que integram esta obra”, ressalta Eduardo Giacomini.

Além disso, o figurino e a luz do espetáculo também estão concorrendo ao 7º Prêmio Botequim Cultural de Teatro, composto pelos jurados Gilberto Bartholo, Renato Mello, Sergio Fonta, Wagner Correa de Araújo e Zé Helou.

SOBRE O PRÊMIO SHELL

O Prêmio Shell de Teatro foi criado em 1988 para contemplar anualmente os artistas e espetáculos de melhor desempenho nas temporadas teatrais do Rio de Janeiro e São Paulo. Nesta edição, o júri do Shell é formado por Ana Achcar, Ana Luisa Lima, Bia Junqueira, Patrick Pessoa e Moacir Chaves no Rio de Janeiro. E por Evaristo Martins, Lucia Camargo, Luiz Amorim, Maria Luisa Barsanelli e Renata Melo em São Paulo.

A cerimônia da 31ª edição da premiação está prevista para o primeiro trimestre de 2019, contemplando também os espetáculos que serão indicados no segundo semestre deste ano. A lista completa com os indicados está disponível no site da premiação.

SOBRE O ESPETÁCULO “NUON”

“Nuon” é um espetáculo que fala sobre a guerra do Camboja, e no entanto fala sobre todas as guerras. A montagem é a terceira obra da Trupe Ave Lola e foi vencedor do Prêmio Gralha Azul 2016, a maior premiação teatral do Paraná, em seis categorias:

Melhor ator coadjuvante - Marcelo Rodrigues de Oliveira

Melhor atriz coadjuvante - Janine de Campos e Helena Burmann Tezza

Melhor Iluminação - Beto Bruel e Rodrigo Ziolkowski

Melhor figurino - Eduardo Giacomini

Melhor sonoplastia - Mateus Ferrari