Estácio retoma estágios em Direito com orientação jurídica gratuita na Capital 

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Estácio Curitiba, retoma as atividades de estágios dos alunos de Direito, em convênios e práticas internas em variadas áreas em que o universitário se inscreve, bem como os atendimentos à comunidade, para resolução de demandas na área do Direito de Família.

A abertura das atividades será com a presença da diretora do Procon PR, Cláudia Silvano, nesta sexta-feira (24), às 19h30. Com a palestra “Boas Práticas e consumidor.gov.br”, a diretora também é a convidada para a aula inaugural dos calouros de Direito da instituição.

Para participar do NPJ, os moradores da cidade de Curitiba precisam realizar o prévio agendamento pelo fone (41) 3359-7313. A renda familiar não pode ultrapassar três salários mínimos. Com o suporte dos professores da Estácio, os moradores podem solucionar assuntos como divórcio, dissolução de união estável, pedido de alimentos, guarda etc. Todas as ações e orientações que envolvem Direito de Família.

Recentemente, o NPJ ganhou uma nova sede, mais ampla, dispondo de sala para triagem de assuntos apresentados pela população. Também conta com espaço para audiências simuladas nos padrões de salas do judiciário, para treinamento dos acadêmicos e lugares específicos para realização de conciliações e mediação.

Entre os Convênios do NPJ, em que os alunos desenvolvem atividades de estágio, estão a Delegacia da Mulher, OAB Cidadania, PROCON, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal de Justiça, por meio do convênio com o Juizado Especial de Colombo e Pinhais, Núcleo de Conciliação das Varas de Família, Defensoria Pública, FEPE (Fundação Ecumênica de Proteção aos Excepcionais), ANEC (Associação Nacional de Educação Católica do Brasil), ONG Mais Marias, Delegacia da Mulher, ABRAME.



Serviço

Abertura das atividades do NPJ da Faculdade Estácio Curitiba

Dia 24 de agosto às 19h30

Para agendamento das atividades do NPJ - (41) 3359-7313

Avenida Senador Souza Naves, 1680.