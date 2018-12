'Estado de Sítio', 'Panorama' e 'Os 3 Mundos' lideram indicações ao Prêmio Shell

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os espetáculos "Estado de Sítio", "Um Panorama Vistos da Ponte" e "Os 3 Mundos" lideram as indicações do segundo semestre do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo, com três indicações cada um.

"Estado de Sítio" concorre com figurino (Gabriel Villela), cenário (J. C. Serron) e música ( Babaya Morais e Marco França). "Panorama" aparece em direção (Zé Henrique de Paula), ator (Rodrigo Lombardi) e iluminação (Fran Barros). Já "Os 3 Mundos" é listado em direção (Nelson Baskerville), cenário (Marisa Bentivegna, Estúdio BijaRi e Guazzell) e música (Marcelo Pellegrin).

A lista do primeiro semestre será somada à do segundo. Os vencedores serão anunciados em março do próximo ano. O homenageado desta 31ª edição é Jô Soares, por sua contribuição artística ao teatro brasileiro.

Veja os indicados:

Autoria

Alexandre Dal Farra por "Refúgio"

Marcos Damaceno por "Homem ao Vento"

Direção

Nelson Baskerville por "Os 3 mundos"

Zé Henrique de Paula por " Um Panorama Vistos da Ponte "

Ator

Gabriel Leone por "Natasha Pierre e o Grande Cometa de 1812"

Rodrigo Lombardi por " Um Panorama Vistos da Ponte "

Atriz

Chris Couto por "A Milionária"

Fabiana Gugli por "Refúgio"

Cenário

J. C. Serroni por "Estado de Sítio"

Marisa Bentivegna, Estúdio BijaRi e Guazzelli por "Os 3 Mundos"

Figurino

Gabriel Villela por "Estado de Sítio"

Kleber Montanheiro por "Um Beijo em Franz Kafka"

Iluminação

Domingos Quintiliano por "Casa de Bonecas - Parte 2"

Fran Barros por " Um Panorama Vistos da Ponte "

Música

Babaya Morais e Marco França por "Estado de Sítio"

Marcelo Pellegrini por "Os 3 mundos"

Inovação

Grupo Cemitério de Automóveis pela manutenção de um espaço de resistência e produção artística na cena alternativa

Grupo Sobrevento pelo contínuo trabalho de pesquisa voltado ao teatro de animação e teatro de objetos

O júri é composto por Evaristo Martins de Azevedo, Lucia Camargo, Luiz Amorim, Maria Luísa Barsanelli e Renata Melo.