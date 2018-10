Estados do Sul consomem quase 20% do pão industrializado no País

Antonio Trajano

Terça-feira (16) é comemorado o Dia Mundial do Pão. Pelo segundo ano seguido, a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializado (Abimap) encomendou para a Kantar WorldPanel uma pesquisa sobre as preferências e os perfis dos consumidores de pão.

De acordo com o levantamento, do volume nacional de vendas registrado em 2017 (433,9 mil toneladas), Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos são responsáveis por 18,1% do consumo – cerca de 78,5 mil toneladas — de pães industrializados. Os pães fatiados (também conhecidos como pães de forma) representaram 79% do share, 62,12 mil toneladas. Em seguida apareceram as bisnaguinhas, com 9,5% (7,46 mil toneladas), e os específicos para hot dog e hambúrguer, com 2% (1,57 mil toneladas) e 1,8% (1,41 mil toneladas) respectivamente.

O primeiro em consumo é a a Grande São Paulo que apresentou maior índice de compra, responsável por 20,5% do consumo no País. Depois da Grande São Paulo e do Sul do País, o consumo segue com o Leste e interior do Rio de Janeiro (16,6%), Interior de São Paulo (16,2%), Grande Rio de Janeiro (13,3%), Norte e Nordeste (9,6%) e Centro-Oeste (5,7%).

50% de desconto

A Aquarius, uma das panificadoras mais tradicionais de Curitiba, entra no ano 50 de sua história com muitas novidades. Nesta terça, quando se comemora o Dia Mundial do Pão, a panificadora estará comercializando toda a linha de pães com 50% de desconto.

Na data, a empresa inaugura oficialmente uma nova e moderna estrutura, visando tornar o seu cardápio de serviços ainda mais prático e completo para o cliente. A reforma ampliou e modernizou o piso térreo, onde ficam os produtos de panificação e confeitaria, e estabeleceu uma ligação interna com o restaurante no segundo piso.