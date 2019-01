Estrada de serra catarinense ‘vira’ rio e assusta a população

Redação Bem Paraná

A SC-390, estrada que corta a serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, praticamente virou um rio na tarde desta quinta-feira (10). Diversos motoristas que passaram pela estrada no trecho entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra viram uma corredeira de água pela pista.

A situação fez com que motoristas que trafegavam pela estrada ficassem parados por uma hora. Alguns relataram que houve deslizamentos de pedras. Moradores da região afirmaram que a situação ficou tensa. Um caminhoneiro que passava pela estrada chegou a dizer que nunca tinha visto a serra daquele jeito.

Apesar da “correnteza” na estrada, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) do Mirante não registrou acidentes nem quedas de barreiras.

A serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, é um ponto turístico bastante procurado.