Estrada entre Curitiba e as praias tem fluxo cinco vezes acima do normal. Veja movimento

Redação Bem Paraná

O movimento na BR-277 no trecho entre Curitiba e Litoral deve ser cinco vezes acima do normal nesta sexta-feira (12). A previsão é da concessionária Ecovia, que administra a Br-277 entre Curitiba e o Litoral e também as PRs 407 e 508, que dão acesso às praias.

Na sexta-feira, o movimento deverá ser intenso das 7 às 14 horas, com uma média de 2,6 mil veículos/hora – o normal é entre 400 e 500 veículos. No domingo (14), o maior movimento será sentido Curitiba e o fluxo de veículos deverá ficar intenso a partir das 10 horas até alcançar o pico de três mil veículos/hora, entre 21 e 22 horas.

O movimento é alto por causa do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nesta sexta-feira.

Na noite de quinta-feira (11), o fluxo de veículos já era alto: dois mil carros por hora, quatro vezes acima do normal.

Segundo a Ecovia, o movimento será 15% maior que no ano passado, quando 150 mil veículos viajaram durante o feriadão.