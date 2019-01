Estradas de Curitiba para as praias ficam mais cheias. Veja movimento em tempo real

Redação Bem Paraná

As estradas que ligam Curitiba às praias do Paraná e de Santa Catarina tiveram aumento no movimento nesta sexta-feira (11), a partir das 17 horas. A tendência é que o movimento esteja acima do normal até a tarde deste sábado (12).

Na BR-277, que liga Curitiba às praias do Paraná, o movimento chegou a picos de 1.400 carros por hora, segundo dados da Ecovia, concessionária que administra o trecho. Isso dá quase três vezes mais que o normal (500 carros por hora).

Para piorar, houve chuva e neblina em alguns momentos. E uma árvore caiu no km 43 da pista no sentido Paranaguá. A árvore foi retirada em pouco tempo, mas causou uma fila de 5 km, segundo a Ecovia.

Na BR-376, que liga Curitiba a Guaratuba e às praias de Santa Catarina, o movimento foi considerado normal pela Arteris, concessionária que administra o trecho entre a capital paranaense e Palhoça (SC). Os pontos de lentidão estavam na BR-101 – a mesma estrada, mas depois da divisa de estado. A concessionária alertou que houve chuva em toda a rodovia.