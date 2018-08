Estralos em, ponte que desabou faz bombeiros interditarem área de Gênova

Agência Brasil

O corpo de bombeiros decidiu suspender a entrada de pessoas e veículos 'na zona vermelha' de Gênova, devido aos ruídos procedentes do viaduto que desabou na terça-feira, 14. O acidente causou a morte de 43 pessoas.

Os rangidos foram ouvidos à noite, precedentes de uma parte da ponte que ainda ficou de pé sobre as casas de duas ruas. Com isso, foi suspensa a entrada de moradores que, por turnos, retiram os pertences pessoais das casas.

Toda a área ficará fechado enquanto é verificado o estado do resto do viaduto. O presidente da Região. Ligúria, Giovanni Toti, e o prefeito der Gênova, Marco Bucci, entregarão nesta segunda-feira, 20, as primeiras 11 casa para cerca de 600 pessoas que foram desalojadas de 11 edíficios, localizados justamente abaixo do que resta do viaduto e que deverão ser demolidos.

A concessionária das estrada em Gênova, Autostrade per L'Italia, que pertence à Atlantia, e que era responsável pela manutenção da ponte, retirou a exigência de pagamento de pedágio em toda a região.