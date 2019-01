Estreia seriado sobre corrupção e jornalismo produzido em Curitiba

Redação Bem Paraná

Uma equipe de jornalistas de um tradicional jornal impresso enfrenta situações de perigo ao investigar um grande esquema de corrupção no Brasil. Este é o tema da série ‘Contracapa’, que estreia nesta segunda-feira (21), às 23h45, no canal TV Brasil. Assinada pela produtora GP7 Cinema, de Curitiba, o seriado tem 13 episódios de 52 minutos. A partir do dia 28 de janeiro, vai ao ar em novo horário, às 0h45, com apresentação de dois episódios na faixa Maratona de Verão do canal. As exibições acontecem todas as segundas até março com retransmissão simultânea na TV Educativa do Paraná - Canal 9.

‘Contracapa’ explora os bastidores da notícia a partir do jornalismo investigativo, mostrando as etapas e desafios que geralmente cercam este tipo de trabalho. A direção geral e produção são assinadas por Andréia Kaláboa e Guto Pasko.

As filmagens foram feitas todas em Curitiba, entre agosto e novembro de 2017, destacando diversos locais da capital paranaense. Contabilizando o núcleo principal, diversos personagens e pequenas participações, o seriado envolveu 107 atores, todos paranaenses. "Os grandes nomes do estado estão no elenco. Os cinco roteiristas também são do Paraná, bem como a equipe técnica", ressalta Pasko.

A direção é de Pasko e a codireção do argentino Franco Verdoia. "O convidamos para ajudar a trazer um olhar de fora sobre nossa realidade brasileira, além de potencializar a comercialização internacional futura da obra", explica o cineasta a respeito da escolha do codiretor estrangeiro.

"Contracapa" foi selecionada na segunda edição da Chamada Pública para Produção de Conteúdo para TVs Públicas (PRODAV 12/2015), dentro do programa Brasil de Todas as Telas, e contou com investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual, sendo a primeira série ficcional de grande porte produzida no Paraná.