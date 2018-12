Estrela de 'Deuses Americanos' diz que já quebrou a cabeça de colega em cenas de ação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rick Whittle está no Brasil para divulgar a segunda temporada da série "Deuses Americanos", produção é inspirada no livro de Neil Gaiman e exibida pela plataforma digital da Amazon, a Prime Video.

Animado e com um senso de humor inabalável, o ator, que interpreta Shadow Moon, falou sobre a evolução dos personagens na nova temporada, e contou como sofreu para gravar algumas cenas de luta. A série de ação e suspense retrata uma guerra entre antigos e novos deuses.

"Olha, eu não estaria nesse filme se não fosse pelos fãs do livro. Houve um movimento na internet com a hashtag #castingshadow [procurando pelo ator que faria o papel] e o meu nome apareceu por toda a parte", conta o ator, que diz ter treinado mais de três horas por dia, por meses, para ter o tamanho e a musculatura que o personagem pede. Antes de "Deuses Americanos", Whittle aparece bem mais magro na série "The 100".

Com muitas cenas de luta, Whittle mostrou o pulso aos fãs provando que ainda guarda cicatrizes de algumas cenas filmadas. "Nós usamos vidro falso, quando quebramos tudo na cena do bar com Pablo Schreiber [que interpreta Mad], mas eu acabei me cortando. O pior mesmo aconteceu com ele", conta o ator.

Em pé e fazendo uma reprodução da cena que levou a plateia às gargalhadas, Whittle contou que Pablo lhe deu uma cabeçada de verdade. "Era apenas para eu fingir que levei uma cabeça, mas ele errou o tempo e realmente bateu forte na minha cabeça. Fiquei bem, mas quando olhei para ele, eu parecia uma criança de cinco anos gritando: 'isso é sangue, isso é sangue'", brincou o ator. Pablo foi parar no hospital. "Ele disse que eu tinha a cabeça mais dura de todo o mercado".

Sobre a cena em que ele está sendo enforcado, mas é resgatado por sua mulher, Whittle conta que nunca sentiu tanto frio. "Vocês aqui no Brasil não sabem o que é frio, imaginem gravar uma cena na chuva no Canadá, com um homem jogando um balde de sangue cenográfico na sua cara a cada minuto", brincou o ator.

A próxima temporada da série estreia dia 11 de março, na Amazon Prime. O ator inglês deixou a entender que alguns personagens vão se despedir e outros novos surgirão. "O último capítulo vai estourar as mentes de vocês", afirma Whittle.

Ele ainda adiantou que a primeira cena da segunda temporada retrata um momento importante do livro. A última cena da temporada anterior mostra a mulher dele, Laura [Emily Brownin] pedindo um minuto para falar com Shadow. "Após disso, os dois estão dentro do carro com Sr. Wednesday [Ian McShane], sentindo muita raiva, e ninguém sabe exatamente o que o outro sabe. É uma cena tensa".

Um gato é um dos novos personagens que vão surgir na nova temporada de "Deus Americanos". Ele terá uma relação muito próxima com o Shadow, algo sensual. Mas, tirem suas cabeças da sarjeta, não é algo desse tipo, não. Ou é?", criando dúvida no público. O ator, ainda, garantiu que terão mais cenas de ação e outras novidades. "Shadow vai aparecer pelado".